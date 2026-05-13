۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۹

تأکید بر رفع موانع سرمایه‌گذاری گردشگری در بازدید مسئولان از پروژه‌های عقدا

سعید طالعی معاون برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه اردکان به همراه سید محمد افخمی بخشدار عقدا و مجاهد کرباسی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان از مجموعه‌های گردشگری بخش عقدا بازدید کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه در بازدید از مجموعه‌های گردشگری بخش عقدا که با هدف بررسی وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری و پیگیری مسائل و موانع پیشروی سرمایه‌گذاران انجام شد، مسئولان حاضر از چند مجموعه گردشگری شامل اقامتگاه‌های بوم‌گردی، تأسیسات اقامتی و طرح‌های در حال سرمایه‌گذاری در بخش عقدا بازدید به عمل آوردند.

حاضرین در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگو با مدیران و بهره‌برداران مجموعه‌های گردشگری، از نزدیک در جریان مسائل، چالش‌ها و نیازهای آنان قرار گرفته و بر حمایت از توسعه زیرساخت‌های گردشگری و سامان‌دهی طرح‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کردند.

در این بازدید، بر هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای تسهیل روند صدور مجوزها، رفع موانع اداری و فراهم‌سازی زمینه مناسب برای حضور و مشارکت هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران درایت از صنعت گردشگری عقدا تأکید شد.

ملیحه فخاری
دبیر مریم قربانی‌نیا

