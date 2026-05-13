۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵

مصوبات ستاد تسهیل در حوزه گردشگری لازم‌الاجرا است/ تاکید معاون استاندار نسبت به حمایت مالیاتی از هتل‌داران

معاون استاندار یزد در نشست کمیسیون گردشگری، ضمن اعلام حمایت همه‌جانبه از فعالان این صنعت، تأکید کرد که تمامی دستگاه‌ها موظف به اجرای مصوبات حمایتی برای جبران خسارات اقتصادی هتل‌داران هستند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا علمدار معاون استاندار یزد امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، در این نشست با بررسی چالش‌های مالیاتی بخش گردشگری در دوران جنگ و پس از آن، اظهار کرد: صیانت از زیرساخت‌های گردشگری یزد اولویت ماست و در این راستا، تمامی مصوبات ستاد تسهیل و شورای تأمین در حوزه مالیاتی باید بدون وقفه اجرا شود.
معاون استاندار یادآور شد: هیچ عذری در مسیر حمایت از هتل‌داران پذیرفته نیست و هرگونه کوتاهی یا استنکاف از اجرای این قوانین، قابل قبول نخواهد بود.

او خاطرنشان کرد: حمایت از صنعت گردشگری باید در اولویت قرار گیرد.

نجمه میثاق یزدی
دبیر مهدی ارجمند

