بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا علمدار معاون استاندار یزد امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، در این نشست با بررسی چالشهای مالیاتی بخش گردشگری در دوران جنگ و پس از آن، اظهار کرد: صیانت از زیرساختهای گردشگری یزد اولویت ماست و در این راستا، تمامی مصوبات ستاد تسهیل و شورای تأمین در حوزه مالیاتی باید بدون وقفه اجرا شود.
معاون استاندار یادآور شد: هیچ عذری در مسیر حمایت از هتلداران پذیرفته نیست و هرگونه کوتاهی یا استنکاف از اجرای این قوانین، قابل قبول نخواهد بود.
او خاطرنشان کرد: حمایت از صنعت گردشگری باید در اولویت قرار گیرد.
