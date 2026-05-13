به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا علمدار معاون استاندار یزد امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، در این نشست با بررسی چالش‌های مالیاتی بخش گردشگری در دوران جنگ و پس از آن، اظهار کرد: صیانت از زیرساخت‌های گردشگری یزد اولویت ماست و در این راستا، تمامی مصوبات ستاد تسهیل و شورای تأمین در حوزه مالیاتی باید بدون وقفه اجرا شود.

معاون استاندار یادآور شد: هیچ عذری در مسیر حمایت از هتل‌داران پذیرفته نیست و هرگونه کوتاهی یا استنکاف از اجرای این قوانین، قابل قبول نخواهد بود.

او خاطرنشان کرد: حمایت از صنعت گردشگری باید در اولویت قرار گیرد.

