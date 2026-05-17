به گزارش خبرنگار میراث آریا، الهام سیمایی امروز یکشبنه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ اظهار کرد: شهر تفرش با برخورداری از پیشینه غنی فرهنگی و هنری، به‌ویژه در حوزه هنر اصیل و ارزشمند تفرشی‌دوزی شایستگی آن را دارد که با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، به یکی از قطب‌های شاخص صنایع‌دستی کشور تبدیل شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی با بیان اینکه احداث بازارچه تخصصی صنایع‌دستی در مکانی مناسب و متناسب با ظرفیت‌های شهری از اولویت‌های مهم این اداره‌کل است، افزود: برنامه‌ریزی برای ایجاد این بازارچه باید با لحاظ جمیع نیازها و الزامات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر تفرش انجام شود و استفاده از زمین‌های موجود شهرداری می‌تواند بستر مناسبی برای تحقق این هدف باشد.

او تصریح کرد: ایجاد بازارچه فروش صنایع‌دستی، ضمن فراهم‌سازی فضای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان نقش بسزایی در معرفی هویت فرهنگی تفرش افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصاد محلی خواهد داشت و به‌عنوان حلقه اتصال میان تولیدکنندگان، گردشگران و بازار مصرف عمل می‌کند.

سیمایی همچنین با اشاره به سایر ظرفیت‌های برجسته استان مرکزی در حوزه صنایع‌دستی گفت: هنرهای فاخر همچون مس چکشی، قلم‌زنی روی مس، هنرهای چرمی و دیگر رشته‌های صنایع‌دستی از نقاط قوت استان به شمار می‌روند که می‌توانند در کنار تفرشی‌دوزی، در قالب یک بازارچه جامع و هدفمند، به‌صورت منسجم معرفی و عرضه شوند.



معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی در پایان تأکید کرد: حمایت از هنرمندان، ایجاد اشتغال پایدار، حفظ میراث ناملموس و تقویت برند گردشگری استان مرکزی، از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این طرح خواهد بود و تحقق آن نیازمند تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و بخش خصوصی است.



