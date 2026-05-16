به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به انجام این بازدید میدانی گفت: بازدید شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از موزه بزرگ، کاروانسرای دولت‌آباد، سایت تاریخی ذلف‌آباد و روستای هدف گردشگری واشقان، با هدف بررسی دقیق ظرفیت‌های موجود ارزیابی فرصت‌های توسعه و همچنین شناسایی موانع و نیازهای حوزه گردشگری در این مناطق انجام شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: استان مرکزی از ظرفیت‌های متنوع و ارزشمندی در حوزه میراث‌فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی، گردشگری روستایی و بوم‌گردی برخوردار است و بهره‌گیری مطلوب از این توانمندی‌ها نیازمند نگاه برنامه‌محور، حمایت اعتباری و همراهی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.



او ادامه داد: در جریان این بازدید، قابلیت‌های منطقه فراهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فضاهای فرهنگی و هویتی استان، همچنین ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری مناطق کاروانسرای دولت‌آباد، سایت تاریخی ذلف‌آباد و نیز توانمندی‌های روستای هدف گردشگری واشقان در حوزه گردشگری روستایی، طبیعت‌گردی و معرفی سبک زندگی بومی مورد بررسی قرار گرفت.



معاون گردشگری استان مرکزی در پایان تصریح کرد: امید است نتایج این بازدید، زمینه‌ساز توجه بیشتر به ظرفیت‌های کمتر معرفی‌شده استان، تسریع در روند تأمین اعتبارات، اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و توسعه زیرساخت‌های گردشگری باشد تا بتوانیم با بهره‌گیری از توان موجود، گام‌های مؤثرتری در مسیر رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی محلی و معرفی شایسته جاذبه‌های استان مرکزی برداریم.



