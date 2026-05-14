۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹

ظرفیت‌سازی تازه برای رونق اقتصاد محلی و توسعه گردشگری شهرستان تفرش

ظرفیت‌سازی تازه برای رونق اقتصاد محلی و توسعه گردشگری شهرستان تفرش

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تفرش از برگزاری جلسه‌ای با حضور معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی و فرماندار شهرستان تفرش، با محوریت بررسی روند ساخت بازارچه صنایع‌دستی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید نیکنام امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ از برگزاری جلسه مشترک معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با فرماندار شهرستان تفرش در خصوص ساخت بازارچه صنایع‌دستی خبر داد و گفت: این نشست در راستای بررسی راهکارهای تسریع در اجرای این پروژه و فراهم‌سازی بستر مناسب برای حمایت از فعالان حوزه صنایع‌دستی شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان تفرش افزود: بازارچه صنایع‌دستی تفرش به‌عنوان یکی از مطالبات مهم هنرمندان و صنعتگران این شهرستان، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های بومی، عرضه مستقیم تولیدات محلی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت چرخه اقتصادی منطقه خواهد داشت. از این‌رو، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این طرح، ضرورتی انکارناپذیر است.

او ادامه داد: در این جلسه ابعاد مختلف طرح ظرفیت‌های موجود الزامات اجرایی و همچنین نحوه تأمین و آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای احداث بازارچه صنایع‌دستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر تسریع در فرآیندهای اجرایی و اداری آن تأکید شد.

نیکنام در پایان ابراز امیدواری کرد: با حمایت مسئولان استانی و شهرستانی و همراهی هنرمندان و فعالان این حوزه، شاهد آغاز عملیات اجرایی و بهره‌برداری از این پروژه در آینده‌ای نزدیک باشیم؛ پروژه‌ای که بی‌تردید می‌تواند نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و گردشگری شهرستان تفرش ایفا کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022401652
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha