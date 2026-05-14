به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید نیکنام امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ از برگزاری جلسه مشترک معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با فرماندار شهرستان تفرش در خصوص ساخت بازارچه صنایع‌دستی خبر داد و گفت: این نشست در راستای بررسی راهکارهای تسریع در اجرای این پروژه و فراهم‌سازی بستر مناسب برای حمایت از فعالان حوزه صنایع‌دستی شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان تفرش افزود: بازارچه صنایع‌دستی تفرش به‌عنوان یکی از مطالبات مهم هنرمندان و صنعتگران این شهرستان، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های بومی، عرضه مستقیم تولیدات محلی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت چرخه اقتصادی منطقه خواهد داشت. از این‌رو، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این طرح، ضرورتی انکارناپذیر است.

او ادامه داد: در این جلسه ابعاد مختلف طرح ظرفیت‌های موجود الزامات اجرایی و همچنین نحوه تأمین و آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای احداث بازارچه صنایع‌دستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر تسریع در فرآیندهای اجرایی و اداری آن تأکید شد.

نیکنام در پایان ابراز امیدواری کرد: با حمایت مسئولان استانی و شهرستانی و همراهی هنرمندان و فعالان این حوزه، شاهد آغاز عملیات اجرایی و بهره‌برداری از این پروژه در آینده‌ای نزدیک باشیم؛ پروژه‌ای که بی‌تردید می‌تواند نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و گردشگری شهرستان تفرش ایفا کند.

