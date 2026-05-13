افتتاح نمایشگاه مشاغل خانگی در شهرستان اراک

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سعید خسروی امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: این نمایشگاه با حضور فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی و با مشارکت بنیاد علوی و هنرمندان صنایع دستی در پیادهروی شهید پاکپورِ میدان شهدا افتتاح شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان اراک افتتاح نمایشگاه مشاغل خانگی را فرصتی مؤثر برای توانمندسازی اقتصادی و ایجاد فرصتهای درآمدزایی پایدار برای بانوان و اقشار مولد دانست و اظهار کرد: این رویداد در چارچوب طرح «هزار میدان، هزار بازار» با هدف گسترش ارتباط مستقیم تولیدکنندگان خرد با بازار و نیز حمایت از تولیدات بومی و ارزشمند استان مرکزی برگزار شده است.
او افزود: نمایشگاه مشاغل خانگی نهتنها بستری برای معرفی محصولات و دستاوردهای هنرمندان است بلکه در عمل زمینهساز توسعه فعالیتهای کارآفرینانه ایجاد امید اجتماعی و رونق اقتصادی در سطح شهرستان اراک نیز به شمار میرود.
در پایان این مراسم، از غرفههای فعالان مشاغل خانگی و صنایع دستی بازدید به عمل آمد و روند عرضه و معرفی محصولات تولیدکنندگان مورد توجه حاضرین قرار گرفت.
