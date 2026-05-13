به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ از عملکرد شاخص این اداره در حوزه توسعه اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی خبر داد و گفت: اداره میراثفرهنگی شهرستان اراک در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه ارائه خدمات مشاغل خانگی موضوع تبصره ۱۵، جزء بند (۲-۷)، موفق به کسب رتبه پنجم در میان ۲۲ دستگاه اجرایی شهرستان شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اراک با اشاره به اهمیت ساماندهی و حمایت هدفمند از فعالان حوزه صنایعدستی و گردشگری اظهار کرد: حوزه مشاغل خانگی بهویژه در بخش صنایعدستی، یکی از ظرفیتهای ارزشمند برای ایجاد اشتغال پایدار، کمهزینه و خانوادهمحور محسوب میشود که با برنامهریزی منسجم، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و تعامل مؤثر با بانکهای عامل و دستگاههای مرتبط توانستیم جایگاه قابل قبولی در سطح شهرستان کسب کنیم.
او در ادامه با اشاره به عملکرد این اداره در ثبت اطلاعات اشتغال در سامانه ملی رصد افزود: در سال گذشته تعهد اشتغال این اداره ثبت ۵۰ نفر در سامانه رصد بود که با تلاش همکاران و همکاری فعالان حوزه صنایعدستی و گردشگری موفق به ثبت ۷۶ نفر اشتغال در سامانه بود که این میزان معادل تحقق ۱۵۶ درصدی تعهد اشتغال شهرستان در این حوزه است.
