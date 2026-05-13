۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۶

درخشش میراث‌فرهنگی اراک در تحقق تعهدات اشتغال و مشاغل خانگی

درخشش میراث‌فرهنگی اراک در تحقق تعهدات اشتغال و مشاغل خانگی

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اراک از کسب رتبه پنجم در میان ۲۲ دستگاه اجرایی و تحقق ۱۵۶ درصدی تعهد ثبت اشتغال در سامانه رصد خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ از عملکرد شاخص این اداره در حوزه توسعه اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی خبر داد و گفت: اداره میراث‌فرهنگی شهرستان اراک در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه ارائه خدمات مشاغل خانگی موضوع تبصره ۱۵، جزء بند (۲-۷)، موفق به کسب رتبه پنجم در میان ۲۲ دستگاه اجرایی شهرستان شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اراک با اشاره به اهمیت ساماندهی و حمایت هدفمند از فعالان حوزه صنایع‌دستی و گردشگری اظهار کرد: حوزه مشاغل خانگی به‌ویژه در بخش صنایع‌دستی، یکی از ظرفیت‌های ارزشمند برای ایجاد اشتغال پایدار، کم‌هزینه و خانواده‌محور محسوب می‌شود که با برنامه‌ریزی منسجم، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و تعامل مؤثر با بانک‌های عامل و دستگاه‌های مرتبط توانستیم جایگاه قابل قبولی در سطح شهرستان کسب کنیم.

او در ادامه با اشاره به عملکرد این اداره در ثبت اطلاعات اشتغال در سامانه ملی رصد افزود: در سال گذشته تعهد اشتغال این اداره ثبت ۵۰ نفر در سامانه رصد بود که با تلاش همکاران و همکاری فعالان حوزه صنایع‌دستی و گردشگری موفق به ثبت ۷۶ نفر اشتغال در سامانه بود که این میزان معادل تحقق ۱۵۶ درصدی تعهد اشتغال شهرستان در این حوزه است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022301562
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha