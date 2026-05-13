به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ از برگزاری جلسه کمیته زیرساخت‌ها و رفع موانع سرمایه‌گذاری صنعت گردشگری استان با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی خبر داد و اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی مسائل چالش‌ها و نیازهای زیرساختی حوزه گردشگری و همچنین ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در روند سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های گردشگری برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: توسعه صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از محورهای مهم رشد اقتصادی ایجاد اشتغال پایدار و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان مرکزی نیازمند عزم جدی برنامه‌ریزی هدفمند و همکاری مستمر میان همه دستگاه‌های مرتبط است و تشکیل این کمیته می‌تواند بستر مناسبی برای شناسایی موانع، اولویت‌بندی مسائل و اتخاذ تصمیمات اجرایی مؤثر در این حوزه فراهم کند.

او تصریح کرد: در این نشست، مهم‌ترین موضوعات مرتبط با زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌های گردشگری، از جمله تأمین راه دسترسی، آب، برق، گاز، مسائل مرتبط با کاربری اراضی، مجوزها و سایر الزامات دستگاهی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای رفع موانع موجود و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران در این بخش ارائه شد.

محمودی با اشاره به اهمیت حمایت عملی از سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری گفت: یکی از رویکردهای اصلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، فراهم‌سازی شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران و حمایت از طرح‌های دارای توجیه و اثربخش در سطح استان است.



این نشست با ریاست مهندس ابک، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی و حضور جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار و حاضران ضمن بررسی مسائل موجود، بر ضرورت تسریع در رفع موانع و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری تأکید کردند.

