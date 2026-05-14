به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد میرزایی امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: کارگروه اشتغال شهرستان خنداب با حضور فرماندار و اعضای این کارگروه برگزار شد و در جریان آن توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان اولویت نخست شهرستان در سال جاری مورد تأکید قرار گرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خنداب نیز با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان در حوزه گردشگری، صنایع دستی و مشاغل وابسته، توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری را زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد محلی دانست و اظهار داشت: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های بومی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مسیر تحقق توسعه متوازن در شهرستان را هموار سازد.

او افزود: توجه به زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیندهای اداری و برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های بکر شهرستان، از جمله الزامات اساسی برای تحقق اهداف اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی خنداب در سال جاری است.



در پایان این نشست، بر استمرار پیگیری مصوبات، هماهنگی میان اعضای کارگروه و تلاش برای رفع موانع موجود در مسیر اجرای طرح‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری تأکید شد.



انتهای پیام/