۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۲

بازدید مسئولان شهرستان شازند از فعالیت هنرمندان بازارچه دائمی صنایع‌دستی

بازدید مسئولان شهرستان شازند از فعالیت هنرمندان بازارچه دائمی صنایع‌دستی

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شازند از بازدید جمعی از مسئولان شهرستان شازند از بازارچه دائمی صنایع‌دستی شهر شازند واقع در پارک سوم خرداد خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد اتابکی امروز پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ از بازدید مسئولان شهرستان از فعالیت تولیدی هنرمندان مستقر در غرفه‌های دائمی بازارچه صنایع‌دستی شهر شازند خبر داد و گفت: این بازدید به مناسبت روز ملی مشاغل خانگی و با هدف توجه هرچه بیشتر به نقش اثرگذار هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی در رونق اقتصاد خانواده، توسعه اشتغال پایدار و حفظ و ترویج هنرهای سنتی برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان شازند افزود: بازارچه دائمی صنایع‌دستی شهر شازند که در محل پارک سوم خرداد مستقر است به‌عنوان یکی از فضاهای مهم عرضه معرفی و فروش تولیدات هنرمندان شهرستان ظرفیت ارزشمندی برای حمایت از مشاغل خانگی تقویت تولیدات بومی و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و شهروندان فراهم کرده است.

او ادامه داد: در این بازدید، مسئولان شهرستان با حضور در غرفه‌های مختلف از نزدیک در جریان فرآیند تولید، عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی قرار گرفتند و ضمن گفت‌وگو با هنرمندان، مسائل، دغدغه‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای فعالان این حوزه را مورد بررسی قرار دادند. 

اتابکی بیان کرد: بازدید میدانی مسئولان از این مجموعه علاوه بر ایجاد انگیزه و دلگرمی در میان هنرمندان می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر در حوزه حمایت از تولیدات خانگی توسعه بازار فروش، رفع موانع موجود و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت هنرمندان باشد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شازند در پایان ضمن تبریک روز ملی مشاغل خانگی به تمامی هنرمندان، صنعتگران و فعالان این عرصه، ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت از تولیدات خرد و توجه ویژه به ظرفیت‌های بومی شاهد شکوفایی هرچه بیشتر مشاغل خانگی و رونق فعالیت هنرمندان صنایع‌دستی در شهرستان شازند باشیم.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022401654
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha