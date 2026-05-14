به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد اتابکی امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ از بازدید مسئولان شهرستان از فعالیت تولیدی هنرمندان مستقر در غرفههای دائمی بازارچه صنایعدستی شهر شازند خبر داد و گفت: این بازدید به مناسبت روز ملی مشاغل خانگی و با هدف توجه هرچه بیشتر به نقش اثرگذار هنرمندان و فعالان حوزه صنایعدستی در رونق اقتصاد خانواده، توسعه اشتغال پایدار و حفظ و ترویج هنرهای سنتی برگزار شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان شازند افزود: بازارچه دائمی صنایعدستی شهر شازند که در محل پارک سوم خرداد مستقر است بهعنوان یکی از فضاهای مهم عرضه معرفی و فروش تولیدات هنرمندان شهرستان ظرفیت ارزشمندی برای حمایت از مشاغل خانگی تقویت تولیدات بومی و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و شهروندان فراهم کرده است.
او ادامه داد: در این بازدید، مسئولان شهرستان با حضور در غرفههای مختلف از نزدیک در جریان فرآیند تولید، عرضه و فروش محصولات صنایعدستی قرار گرفتند و ضمن گفتوگو با هنرمندان، مسائل، دغدغهها، ظرفیتها و نیازهای فعالان این حوزه را مورد بررسی قرار دادند.
اتابکی بیان کرد: بازدید میدانی مسئولان از این مجموعه علاوه بر ایجاد انگیزه و دلگرمی در میان هنرمندان میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای مؤثرتر در حوزه حمایت از تولیدات خانگی توسعه بازار فروش، رفع موانع موجود و تقویت زیرساختهای مرتبط با فعالیت هنرمندان باشد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شازند در پایان ضمن تبریک روز ملی مشاغل خانگی به تمامی هنرمندان، صنعتگران و فعالان این عرصه، ابراز امیدواری کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، حمایت از تولیدات خرد و توجه ویژه به ظرفیتهای بومی شاهد شکوفایی هرچه بیشتر مشاغل خانگی و رونق فعالیت هنرمندان صنایعدستی در شهرستان شازند باشیم.
