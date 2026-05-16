به گزارش خبرنگار میراث آریا، به مناسبت روز مشاغل خانگی و با هدف حمایت از تولیدات خرد معرفی ظرفیتهای کارآفرینان محلی و تقویت اقتصاد خانواده نمایشگاه مشاغل خانگی روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه جاری در مجموعه غدیر شهرستان دلیجان برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دلیجان در حاشیه این نمایشگاه گفت: این رویداد با حضور فرماندار، امام جمعه و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستان و با همکاری ادارات صمت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و امور اجتماعی روز گذشته در مجموعه غدیر شهرستان دلیجان برگزار شد.
حسین خاکباز با اشاره به اهمیت این نمایشگاه تصریح کرد: برگزاری برنامههای منظم برای نمایش توانمندیهای بانوان و خانوادههای فعال در حوزه کسبوکارهای خانگی، میتواند زمینهساز رونق بازار، افزایش اشتغال پایدار، گسترش آموزشهای مهارتی و حمایت از تولیدکنندگان بومی باشد.
خاکباز ادامه داد: در پایان این مراسم، با توجه به استقبال شهروندان، مقرر شد نمایشگاه مشاغل خانگی هر دو هفته یکبار در همین محل برگزار تا امکان عرضه مستمر محصولات و ایجاد ارتباط بهتر میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فراهم شود.
