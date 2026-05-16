برگزاری نمایشگاه مشاغل خانگی شهرستان خمین در بیت تاریخی امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نمایشگاه مشاغل خانگی با حضور جمعی از مسئولان محلی، هنرمندان صنایع‌دستی، بانوان کارآفرین و فعالان حوزه تولیدات خانگی روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه جاری در محل بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد.

علی مشهدی در آیین گشایش این نمایشگاه با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ کارآفرینی و حمایت از تولیدات بومی اظهار کرد: نمایشگاه مشاغل خانگی فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان محلی است و زمینه‌ای مناسب برای آشنایی گردشگران و بازدیدکنندگان با ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و فرهنگی شهرستان فراهم می‌آورد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خمین افزود: در این نمایشگاه، ده‌ها غرفه شامل آثار و تولیدات مرتبط با صنایع‌دستی، پوشاک سنتی، محصولات غذایی محلی، هنرهای تجسمی، فرش، گلیم و سایر تولیدات خانگی به نمایش گذاشته شده است.

