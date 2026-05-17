معصومه عربی، بهرهبردار نخستین اقامتگاه بومگردی روستای هدف گردشگری «حصار حسنبیک»، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا از برگزاری آیین «سربرون دار قالی» در این روستا خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این آیین برای دومین سال متوالی احیا و اجرا میشود، گفت: مراسم سربروندار قالی در اعیاد قربان و غدیر، در تاریخهای ۶ و ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در روستای کهن حصار حسنبیک شهرستان ورامین برگزار میشود. در این مراسم، مهمانان با صرف آش و چای و همراهی آیینهای سنتی، از فرهنگ بومی این منطقه دیدن خواهند کرد.
عربی با تأکید بر اینکه حضور در این آیین برای عموم علاقهمندان آزاد است، افزود: بافت قالی «میناخانی» در روستای حصار حسنبیک رواج دارد و طرحهای این قالی، پایه اصلی صنعت فرش ورامین را تشکیل میدهد.
وی در ادامه توضیح داد: اکثر قالیبافان ورامین در طرحهای قالی و فرش خود از طرح میناخانی استفاده میکنند؛ همین موضوع باعث شده است که فرش ورامین با نام «طرح میناخانی» در سطح کشور شناخته و معرفی شود.
عربی در پایان خاطرنشان کرد: با تلاشهای صورتگرفته، جمعآوری مستندات و پروندهها، نمونه فرشها و قالیهای ورامین و موافقت مسئولان میراثفرهنگی کشور، این طرح ثبت ملی شد.
این مربی قالیبافی بیان کرد: این مساله باعث افتخار برای صنعت فرش ورامین خواهد بود و ثبت طرح میناخانی ورامین می تواند انگیزه مضاعفی به قالیبافان و فرش بافان ورامینی تزریق کند.
