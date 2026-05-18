۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۲

برگزاری کارگاه تولید زنده تزئینات وابسته به معماری در خانه صنایع‌دستی قزوین

همزمان با روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث‌فرهنگی، خانه صنایع‌دستی قزوین واقع در عمارت تاریخی رئوفی میزبان رویداد هنری تولید زنده تزئینات وابسته به معماری ایرانی بود.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، این ویژه‌برنامه روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با هدف بازخوانی هنرهای وابسته به معماری ایرانی و نمایش پیوند میان نسل جوان هنرمند و هویت تاریخی استان برگزار شد.

در این رویداد هنری، تعداد ۱۰ هنرمند  استان در رشته‌های هنرهای چوبی و ارسی‌سازی، گره‌چینی و مشبک،  آینه‌کاری و نقاشی روی چوب با نمایش آثار و اجرای زنده توانمندی‌های خود، جلوه‌ای متفاوت از تزئینات وابسته به معماری را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.

این رویداد روز سه‌شنبه همزمان با دومین روز از هفته میراث‌فرهنگی نیز از ساعت ۹ الی ۱۶ در خانه تاریخی زعیم برگزار می‌شود و بازدیدکنندگان می‌توانند از نزدیک شاهد خلق آثار در دستان میراث‌دوستان هنرمند استان باشند.

کد خبر 1405022801982
فرزانه فتحی
دبیر مرضیه امیری

