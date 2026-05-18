بهگزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ طی بازدید از محوطه باستانی «خلهکوه» موضوع معارضات و تداخلات ساختوساز در محدوده این سایت باستانی داخل شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرپرست میراثفرهنگی استان با تأکید بر ضرورت حفظ این محوطه تاریخی ارزشمند، خواستار تخصیص اعتبارات ویژه برای ادامه عملیات کاوشهای باستانشناسی در این محوطه شد.
همچنین، بازدید از تپههای باستانی تات ۱ و ۲ در محوطه دانشگاه آزاد تاکستان صورت گرفت و ضرورت تخصیص اعتبار برای تداوم کاوشها در این محوطه تاریخی نیز مورد تاکید قرار گرفت.
در ادامه و طی بازدید از اثر تاریخی قزقلعه در منطقه نمونه گردشگری باشگل، موضوع تداخلات محیطزیستی با عرصه این اثر تاریخی و راهکارهای همافزایی میان دو حوزه برای حفاظت از این اثر بررسی شد.
برنامهریزی برای برگزاری جشنواره انگور در محوطه بقعه پیر بهعنوان یک الگوی موفق در پیوند میان میراثفرهنگی و گردشگری نیز از دیگر موضوعات این بازدید بود.
همچنین موضوعاتی همچون تأمین اعتبارات لازم برای توسعه زیرساختهای گردشگری، حمایت از هنرمندان صنایعدستی و تقویت ظرفیتهای میراثفرهنگی شهرستان طی این بازدید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
