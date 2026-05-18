به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسعود پزشکیان در گردهمایی روابط‌عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی که به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های گسترده فعالان عرصه روابط عمومی، نقش آنان را در انعکاس مجاهدت‌ها، کوشش‌ها، شجاعت‌ها و فداکاری‌های بخش‌های مختلف کشور در جریان جنگ تحمیلی اخیر بسیار مؤثر و تعیین‌کننده توصیف کرد و گفت: مسئولیت روابط عمومی‌ها صرفاً اطلاع‌رسانی نیست، بلکه روایت‌سازی صادقانه از واقعیت‌های کشور و حفظ امید و انسجام اجتماعی از مهم‌ترین مأموریت‌های این حوزه به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور با اشاره به حضور میدانی و مستمر اعضای دولت در بخش‌های مختلف کشور و در میان مردم در شرایط حساس فعلی، تأکید کرد: ما وظیفه داریم در کنار مردم، در صحنه و در متن مشکلات حضور داشته باشیم و تا جایی که در توان داریم خدمتگزار ملت باشیم. اگر در این مسیر به شهادت برسیم، فوز بزرگی است و اگر قرار باشد مسئولان خود را در این شرایط پنهان کنند، اساساً فلسفه ایستادگی و مبارزه معنا نخواهد داشت.

پزشکیان در ادامه با اشاره به تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و به شهادت رساندن رهبری عظیم‌الشأن انقلاب ، جمعی از فرماندهان، مسئولان، دانش‌آموزان و مردم بی‌گناه، این جنایات را مغایر با تمامی اصول انسانی، حقوقی و موازین بین‌المللی دانست و اظهار کرد: این جنایت‌ها بدون هیچ منطق قانونی و برخلاف تمام مقررات بین‌المللی صورت گرفت، اما متأسفانه مدعیان حقوق بشر صرفاً نظاره‌گر این حوادث بودند و در این میان، برخی عناصر فارسی‌زبان بی‌هویت نیز از این اقدامات ضدانسانی علیه ملت خود حمایت کردند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه وجود برخی کاستی‌ها و مشکلات داخلی قابل انکار نیست، افزود: ممکن است در داخل کشور با ضعف‌ها و نارسایی‌هایی مواجه باشیم و هیچ‌کس منکر این مسائل نیست، اما هیچ وجدان بیدار و آزاده‌ای نمی‌پذیرد که یک متجاوز خارجی به خاک کشورش حمله کند و کودکان و مردم بی‌گناه را هدف بمباران قرار دهد.

پزشکیان با اشاره به استمرار اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه تصریح کرد: امروز در غزه، فلسطین و لبنان شاهد جنایت‌های گسترده علیه مردم بی‌دفاع هستیم و در عین حال رسانه‌های وابسته به آنان این اقدامات را با عنوان دفاع از خود توجیه می‌کنند؛ در حالی که نسل‌کشی، کشتار زنان و کودکان و تخریب زیرساخت‌های انسانی هیچ نسبتی با مفهوم دفاع مشروع ندارد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف دشمنان برای برهم زدن ثبات کشور گفت: آنان تصور می‌کردند می‌توانند ظرف چند روز نظام اسلامی را ساقط کنند، اما پس از ناکامی در این مسیر، اکنون به دنبال ایجاد اختلاف، چنددستگی و درگیری داخلی هستند و طبیعی است که زمینه‌های سوءاستفاده نیز ممکن است وجود داشته باشد؛ از این رو همه باید نسبت به حفظ انسجام و وحدت ملی هوشیار باشیم.

پزشکیان با اشاره به آثار و تبعات اقتصادی جنگ اظهار داشت: بخشی از مشکلات اقتصادی امروز، پیامد طبیعی شرایط جنگی و فشارهای خارجی است، اما اینکه عده‌ای بخواهند القا کنند کشور هیچ مشکلی ندارد یا برعکس با بزرگ‌نمایی مشکلات زمینه ناامیدی و اختلاف داخلی را فراهم کنند، هر دو رویکرد نادرست و آسیب‌زاست.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به آیه شریفه «وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ»، تأکید کرد: ملت ایران در برابر متجاوزان ایستادگی خواهد کرد، اما دستیابی به آرمان‌ها و اهداف بزرگ، مستلزم صبر، تحمل سختی‌ها و مقاومت در برابر فشارهاست.

پزشکیان افزود: باید این نگاه را در ذهن جامعه زنده نگه داریم و از هر صدای تفرقه‌افکنانه پرهیز شود و واقعیت‌های کشور صادقانه دیده شود. این‌گونه نیست که کشور آسیب ندیده باشد یا دولت منفعل عمل کرده باشد؛ امروز همه اعضای دولت و مدیران کشور به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند و حتی یک روز تعطیلی نداشته اند. ما برای سربلندی ایران و مردم با تمام توان ایستاده‌ایم و از مرگ و شهادت هراسی نداریم، اما در عین حال باید اقتضائات شرایط جنگی را نیز بپذیریم.

رئیس جمهور با اشاره به آسیب‌های وارد شده به برخی تأسیسات و زیرساخت‌های کشور تصریح کرد: باید با مردم صادقانه سخن گفت و اطلاعات نادرست یا غیرواقعی در اختیار جامعه قرار نداد؛ زیرا سرمایه اصلی کشور اعتماد مردم است.

پزشکیان افزود: بنده به عنوان یک مسئول و به عنوان یک ایرانی، در برابر هیچ قدرتی سر خم نخواهم کرد و معتقدم همه باید دست به دست هم دهیم تا با تدبیر، عقلانیت و همبستگی، مشکلات کشور را حل کنیم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت صرفه‌جویی، مدیریت انتظارات و اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد و گفت: امروز همه باید برای پایداری کشور، افزایش تاب‌آوری ملی و عبور موفق از شرایط موجود همکاری کنند و با کاهش توقعات غیرضرور و مصرف بهینه، به تقویت توان داخلی کشور کمک رسانند.

پزشکیان با تأکید بر نگاه برابر دولت به همه اقشار جامعه اظهار داشت: هیچ‌کس نباید خود را از دیگران برتر بداند. هر فردی که در این سرزمین زندگی می‌کند، فارغ از قومیت، زبان، جنسیت، مذهب و گرایش، در آینده این کشور سهیم است و می‌تواند در عزت و پیشرفت ایران نقش‌آفرین باشد و باید این فرصت به همه داده شود.

رئیس جمهور با اشاره به نامه تاریخی امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر، بر ضرورت پرهیز از ادبیات آمرانه در حکمرانی تأکید کرد و گفت: حاکم نباید با مردم از موضع دستور و تحکم سخن بگوید؛ زیرا این شیوه، دل‌ها را از حاکمیت دور می‌کند و زمینه ضعف و نارضایتی اجتماعی را فراهم می‌سازد.

پزشکیان خاطرنشان کرد: هیچ تصمیمی بدون مشورت و هیچ اقدامی بدون مشارکت مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و اگر مردم در اداره کشور مشارکت واقعی داشته باشند، بسیاری از مشکلات با سرعت بیشتری حل خواهد شد.

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر نقش کلیدی روابط عمومی‌ها در روایت‌سازی صحیح و امیدآفرین گفت: دروغ بزرگ‌ترین گناه است و بر اساس آموزه‌های دینی، شیطان بر کسانی نازل می‌شود که دروغ بگویند، دروغ منتشر کنند و افکار عمومی را با روایت‌های خلاف واقع منحرف سازند. اگر می‌خواهیم مردم به حاکمیت اعتماد کنند و دشمنان ناامید شوند، باید با جامعه صادقانه سخن بگوییم و زمینه رشد افراد شایسته را فراهم کنیم.

پزشکیان همچنین با اشاره به سیاست دولت در تفویض اختیار به مدیران استانی، این رویکرد را از برنامه‌های مهم دولت برای افزایش کارآمدی و سرعت تصمیم‌گیری دانست و اظهار کرد: هر فرد یا مدیری که آمادگی حل مسائل کشور را داشته باشد، باید امکان نقش‌آفرینی پیدا کند و در همین چارچوب نیز اختیارات لازم به استان‌ها واگذار شده است؛ البته تمامی تصمیمات و اقدامات باید در چارچوب سیاست‌های کلان و قانون انجام شود و در کنار اختیار، پاسخگویی نیز وجود داشته باشد.

رئیس جمهور با قدردانی از عملکرد استانداران و فرمانداران در مدیریت شرایط اخیر کشور گفت: بسیاری از موفقیت‌هایی که در مدیریت جنگ و مسائل اجرایی حاصل شد، نتیجه تلاش مدیران استانی و تفویض اختیار به آنان بوده است. نباید نیروهای خلاق، مبتکر و توانمند را کنار بگذاریم و دولت با جدیت به دنبال توسعه این رویکرد مدیریتی است.

پزشکیان مشارکت مردم و صنوف در اداره امور کشور را از دیگر سیاست‌های مهم دولت عنوان کرد و افزود: هر جا موانع از مسیر مردم برداشته شود، خود مردم بهترین حل‌کننده مشکلات خواهند بود. مساجد، تشکل‌های مردمی و گروه‌های اجتماعی می‌توانند محور فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی باشند و اگر همه در صحنه حضور داشته باشند، دشمنان قطعاً مأیوس خواهند شد.

رئیس‌جمهور با تأکید مجدد بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی گفت: اگر روند فعلی مصرف ادامه پیدا کند، ممکن است در فصل‌های گرم و سرد با مشکلات جدی مواجه شویم، اما با صرفه‌جویی و مدیریت صحیح مصرف می‌توانیم از این شرایط با موفقیت عبور کنیم. اسراف و مصرف بی‌رویه انرژی موجب فشار بر شبکه‌های تأمین، اختلال در فعالیت صنایع، بیکاری و افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد و آثار آن متوجه کل جامعه می‌شود.

پزشکیان خطاب به فعالان روابط عمومی تأکید کرد: شما در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و اصلاح رفتار مصرفی در ادارات، خانواده‌ها و جامعه نقش بسیار مهمی دارید و باید با فرهنگ‌سازی صحیح، روحیه مسئولیت‌پذیری و همراهی ملی را تقویت کنید.

رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اهمیت وحدت، همدلی و انسجام ملی اظهار داشت: ملت ایران با اتحاد و همراهی می‌تواند در برابر هر تهدید و تجاوزی ایستادگی کند. دشمنان با بمب و موشک نمی توانند کشور را تسلیم کنند، اما آنچه یک جامعه را از درون متلاشی می‌کند، تفرقه و چنددستگی است؛ بنابراین حفظ همبستگی ملی مهم‌ترین راه خنثی‌سازی نقشه دشمنان خواهد بود.

پزشکیان در پایان با اشاره به تلاش‌های دولت در حوزه دیپلماسی برای تثبیت دستاوردهای نیروهای مسلح در میدان، گفت: جمهوری اسلامی ایران با عزت، اقتدار و حفظ حقوق ملت وارد گفت‌وگو می‌شود و به هیچ عنوان از حقوق قانونی مردم و کشور عقب‌نشینی نخواهد کرد. ما با تمام توان، تا پای جان، در خدمت مردم و حافظ منافع و عزت ایران اسلامی خواهد بود.

انتهای پیام/