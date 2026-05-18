به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در پیامی به مناسبت روز جهانی موزه و میراث‌فرهنگی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به جایگاه تمدنی و هویتی میراث‌فرهنگی ایران، تصریح کرد: روز جهانی موزه و میراث‌فرهنگی امسال برای ملت ایران واجد معنا و اهمیتی متفاوت است؛ چراکه هم‌زمان با پاسداشت شناسنامه تاریخی و تمدنی کشور، افکار عمومی جهان شاهد آسیب به ده‌ها موزه، بنای تاریخی و اثر فرهنگی ایران در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است؛ آثاری که مطابق قواعد حقوق بین‌الملل، در زمره اموال فرهنگیِ مورد حمایت قرار دارند.

وی با تشریح ابعاد خسارات وارده به میراث‌فرهنگی کشور افزود: دست‌کم ۱۴۹ اثر تاریخی، موزه و بنای فرهنگی در ۲۰ استان کشور طی جنگ تحمیلی اخیر دچار آسیب شده‌اند که در میان آن‌ها، پنج اثر ثبت جهانی، هفت بافت تاریخی و ۵۴ موزه به چشم می‌خورد؛ موضوعی که ابعاد گسترده تهدید متوجه میراث تمدنی ایران را آشکار می‌سازد.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با استناد به کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، تاکید کرد: اموال فرهنگی در جریان مخاصمات مسلحانه باید همواره مورد احترام و حمایت قرار گیرند و تعرض به موزه‌ها، محوطه‌های تاریخی، بناهای فرهنگی، آثار هنری و مجموعه‌های تمدنی، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی دولت‌ها محسوب می‌شود.

غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: آنچه در جریان تجاوز اخیر علیه ایران رخ داد، نشان می‌دهد دامنه نقض‌های صورت‌گرفته از اصول منع توسل به زور و حمایت از غیرنظامیان فراتر رفته و حافظه تاریخی و هویت تمدنی ملت ایران را نیز هدف قرار داده است؛ رویکردی که نمودی روشن از رفتار قانون‌گریزانه و بی‌اعتنایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به قواعد آمره حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر جایگاه جهانی میراث‌فرهنگی ایران اظهار داشت: میراث‌فرهنگی ایران بخشی از حافظه مشترک بشریت و سرمایه‌ای متعلق به تمدن انسانی است؛ ازاین‌رو تعرض به این میراث، تعرض به میراث‌فرهنگی جهان تلقی می‌شود.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تمامی ابعاد این تعرض را ثبت، مستندسازی و در چارچوب سازوکارهای حقوقی و مسئولیت بین‌المللی پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد تاریخ، هویت و حافظه تمدنی ملت بزرگ ایران قربانی اهداف سیاسی و نظامی قدرت‌های متجاوز شود.

