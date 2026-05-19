به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صادق میرحسینی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: همزمان با روز جهانی موزه‌ و آغاز هفته میراث‌فرهنگی، این اداره با همکاری موزه مردم‌شناسی سیستان، مسابقه نقاشی ویژه کودکان از موزه مردم‌شناسی سیستان را برگزار می‌کند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل افزود: این رویداد فرهنگی با هدف آشنایی کودکان با جایگاه موزه‌ها و تقویت نگاه آنان به میراث تاریخی و فرهنگی منطقه برگزار می‌شود.

او تصریح کرد: در پایان این مسابقه، به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد و آثار برتر در پایان هفته میراث‌فرهنگی معرفی می‌شوند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل ادامه داد: مهلت ارسال آثار تا دوم خردادماه تعیین شده است و معرفی برگزیدگان در روز سوم خردادماه همزمان با پایان هفته میراث‌فرهنگی انجام خواهد شد.

میرحسینی در پایان خاطر نشان کرد: کودکان و خانواده‌ها می‌توانند آثار خود را به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس، از طریق نام کاربری @miras_zabol در پیام‌رسان‌های داخلی سروش و ایتا ارسال کنند.

انتهای پیام/