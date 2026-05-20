بناهای تاریخی نیکشهر پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی سابکزئی روز سهشنبه 29 اردیبهشتماه ۱۴۰۵ بیان کرد: این مراسم که با مشارکت اهالی نیکشهر و جمعیت هلالاحمر در قلعه تاریخی نیکشهر برگزار شد، جلوهای از فرهنگ والای حفاظت از طبیعت و گامی در مسیر تحقق حفظ میراث فرهنگی و اهداف گردشگری پایدار در جنوب استان است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نیکشهر با تأکید بر اهمیت استمرار چنین رویدادهایی خاطرنشان کرد: پویش پاکسازی سالانه قلعه نیکشهر تنها یک اقدام نظافتی نیست، بلکه نمادی از فرهنگ بالای زیستمحیطی و تعهد اهالی به حفظ میراثفرهنگی برای نسلهای آینده است و استمرار این سنت نیک، نشاندهنده درک عمیق مردم از نقش خود در حفاظت از آثار تاریخی و تقویت وجهه گردشگری پایدار است.
او تصریح کرد: چنین ابتکارات مردمی در کنار اقدامات زیرساختی، موجب افزایش جذابیت قلعه تاریخی نیکشهر برای گردشگران خواهد شد.
سابکزئی در پایان تأکید کرد: اداره میراثفرهنگی نیکشهر از اینگونه حرکتهای مردمی حمایت میکند، زیرا حفظ آثار تاریخی و توسعه واقعی گردشگری تنها با مشارکت فعال جامعه محلی و حفاظت از محیطزیست امکانپذیر است.
