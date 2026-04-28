به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: پویش سالانه جمع‌آوری زباله با همدلی و مسئولیت‌پذیری مثال‌زدنی بانوان، آقایان، کودکان و نوجوانان روز دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در روستای هدف گردشگری قلعه بالا برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: این رویداد مردمی، جلوه‌ای از فرهنگ والای حفاظت از طبیعت و گامی در مسیر تحقق اهداف گردشگری پایدار در شرق استان سمنان است.

او بیان کرد: شرکت‌کنندگان در این پویش در نقاط مختلف روستا از دشت‌ها و مناطق کوهستانی گرفته تا حاشیه جاده‌ها، به جمع‌آوری زباله‌های رها شده پرداختند و چهره‌ی روستا را بار دیگر پاک و سبز کردند.

رضویان با تأکید بر اهمیت استمرار چنین رویدادهایی خاطرنشان کرد: پویش پاکسازی سالانه قلعه‌بالا تنها یک اقدام نظافتی نیست، بلکه نمادی از فرهنگ بالای زیست‌محیطی و تعهد اهالی به حفظ میراث طبیعی برای نسل‌های آینده است و استمرار این سنت نیک، نشان‌دهنده درک عمیق مردم از نقش خود در حفاظت از محیط و تقویت وجهه گردشگری پایدار روستا است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود تصریح کرد: چنین ابتکارات مردمی در کنار اقدامات زیرساختی، موجب افزایش جذابیت قلعه‌بالا برای گردشگران داخلی و خارجی می‌شود و در مسیر پرونده ثبت جهانی این روستا، نقش پشتیبان و تکمیل‌کننده دارد.

او در پایان تاکید کرد: اداره میراث‌فرهنگی شاهرود از این‌گونه حرکت‌های مردمی حمایت می‌کند، زیرا توسعه واقعی گردشگری تنها با مشارکت فعال جامعه محلی و حفاظت از محیط‌زیست ممکن است و قلعه‌بالا با چنین فرهنگ و همبستگی، نمونه‌ای موفق از گردشگری مسئولانه در ایران به شمار می‌رود.

