به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمیده کدئی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ بیان کرد: به مناسبت فرارسیدن هفته میراثفرهنگی و همزمان با روز جهانی موزهها، آیین پاکسازی محوطه موزه منطقهای جنوب شرق با حضور کارکنان معاونت میراثفرهنگی و امور موزهها و پایگاه های میراثفرهنگی برگزار شد.
رئیس گروه امور موزههای سیستان وبلوچستان افزود: این اقدام نمادین با هدف جلب توجه بیشتر به اهمیت پاکیزگی و آراستگی فضاهای فرهنگی، تقویت روحیه همکاری و مسئولیتپذیری در میان کارکنان و همچنین تأکید بر نقش موزهها در پاسداشت میراثفرهنگی انجام گرفت.
او در ادامه اظهار کرد: موزهها صرفاً مخازن آثار تاریخی نیستند، بلکه ویترینهای فرهنگی و هویتساز جامعه محسوب میشوند؛ از اینرو حفظ و نگهداری از تمام اجزای آن، از جمله محوطه، امری ضروری است.
کدئی خاطرنشان کرد: این حرکت جلوهای از فرهنگ والای حفاظت از محیط پیرامونی موزهها و گامی در مسیر تحقق اهداف میراث فرهنگی و گردشگری پایدار است و تنها یک اقدام نظافتی نیست، بلکه نمادی از فرهنگ بالای زیستمحیطی و تعهد کارکنان به حفظ میراث فرهنگی برای نسلهای آینده به شمار میرود.
