به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق میرحسینی اظهار کرد: به منظور ترویج فرهنگ صیانت از طبیعت و آشنایی و فرهنگ‌سازی عمومی و مشارکت در پویش «نه به ریختن و گذاشتن آشغال» در محوطه‌ها و بناهای تاریخی، پارک‌ها، بوستان‌ها؛ محوطه موزه مردم‌شناسی سیستان با مشارکت همکاران پاکسازی شد.

‌سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زابل با اشاره به اینکه آیین پاکسازی با شرکت فعال کارکنان اداره برای حفظ و احترام به طبیعت اجرایی شد افزود: در روزهایی که دشمنان این مرز و بوم، تاریخ و آثار تمدنی ملت متمدن چند هزار ساله ایران را مورد هدف خصمانه خود قرار داده‌اند، انجام چنین اقدامات نمادینی پیامی روشن از دغدغه‌مندی شهروندان برای صیانت از شناسنامه فرهنگی‌ خود است.

‌او با تأکید بر جایگاه ویژه موزه مردم‌شناسی زابل به عنوان یکی از بناهای شاخص منطقه، تصریح کرد: این موزه تنها یک ساختمان تاریخی نیست، بلکه روایتگر قرن‌ها ایستادگی و هنر مردم سیستان است. آیین پاکسازی محوطه این بنا، گامی کوچک در راستای تکریم این میراث گرانبها و ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال محیط زیست و صیانت از این موزه است.

