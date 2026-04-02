به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق میرحسینی ۱۳ فروردین ماه اظهار کرد: همزمان با ایام گرامیداشت روز طبیعت، آیین نمادین غرس نهال با حضور کارشناسان و همکاران در محل موزه مردمشناسی زابل برگزار شد.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زابل در این آیین بر پیوند ناگسستنی میان میراثفرهنگی و میراثطبیعی تاکید کرد و افزود: کاشت درخت در مجاورت بناهای تاریخی و موزهها، نمادی از تداوم حیات و پویایی فرهنگ در بستر طبیعت است و وظیفه ما نه تنها صیانت از آثار گذشتگان، بلکه امانتداری برای نسلهای آینده از طریق حفظ محیط زیست است.
او ادامه داد: این حرکت فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و ایجاد فضایی باطراوت برای بازدیدکنندگان و گردشگران و پیوند میان ریشههای کهن تاریخی با جوانه های امید و پایداری در دیار سیستان و بیاد امام شهید و پیرو منویات رهبری انقلاب صورت گرفت.
این اقدام در سایر شهرستان های استان و با حضور پرسنل ادارات میراث فرهنگی با مشارکت منابع طبیعی و حضور مردم و گردشگران برگزار شد.
