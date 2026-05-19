به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی ولایتی پور صبح روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در جمع پرسنل اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زابل ضمن تبریک روز جهانی موزه، میراث فرهنگی را هویت معنوی و تاریخی سیستان توصیف و اظهار کرد: حفاظت از این میراث، فراتر از یک وظیفه اداری، یک مسئولیت ملی و فرهنگی است که باید با رویکردی حماسی و اعتقادی دنبال شود.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه زابل با اشاره به جایگاه استراتژیک زابل به عنوان مهد تمدن کهن ایران‌زمین، خواستار تبدیل ظرفیت‌های گردشگری منطقه به یک موتور محرک اقتصادی شد و در این راستا بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از توان متخصصان جوان تأکید کرد.

او همچنین، بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی با اداره میراث فرهنگی تأکید کرد تا با تمرکز بر پروژه‌های حفاظتی و توسعه‌ای، چهره واقعی زابل به عنوان «شهر میراث و تمدن» در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی شهرستان زابل نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیریت استان، گزارشی جامع از برنامه‌های در حال اجرای حوزه بازسازی، مرمت و معرفی آثار تاریخی شهرستان ارائه داد.

