۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۵

زابل در مسیر بازشناسی هویت تمدنی؛ تأکید معاون استاندار بر تبدیل میراث‌فرهنگی به موتور محرک توسعه

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی ولایتی پور صبح روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در جمع پرسنل اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زابل ضمن تبریک روز جهانی موزه، میراث فرهنگی را هویت معنوی و تاریخی سیستان توصیف و اظهار کرد: حفاظت از این میراث، فراتر از یک وظیفه اداری، یک مسئولیت ملی و فرهنگی است که باید با رویکردی حماسی و اعتقادی دنبال شود.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه زابل با اشاره به جایگاه استراتژیک زابل به عنوان مهد تمدن کهن ایران‌زمین، خواستار تبدیل ظرفیت‌های گردشگری منطقه به یک موتور محرک اقتصادی شد و در این راستا بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از توان متخصصان جوان تأکید کرد.

 او همچنین، بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی با اداره میراث فرهنگی تأکید کرد تا با تمرکز بر پروژه‌های حفاظتی و توسعه‌ای، چهره واقعی زابل به عنوان «شهر میراث و تمدن» در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی شهرستان زابل نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیریت استان، گزارشی جامع از برنامه‌های در حال اجرای حوزه بازسازی، مرمت و معرفی آثار تاریخی شهرستان ارائه داد.

کد خبر 1405022902085
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

