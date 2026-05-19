به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید سعید فیاضی روز سه‌شنبه ۲۹ اردی‌بهشت‌ماه جاری در بیست‌وپنجمین نشست کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در همین راستا دوره‌های آموزشی، تورها و بازدیدهای میدانی برای فعالان حوزه گردشگری برگزار می‌شود و انتظار می‌رود فعالان این عرصه از این فرصت‌های آموزشی بهره‌مند شوند.

رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: برخورداری از دانش و اطلاعات به‌روز در حوزه گردشگری می‌تواند زمینه رونق کسب‌وکارهای وابسته به این بخش را فراهم کند.

فیاضی به ظرفیت‌های فراوان گردشگری در چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: فعالان این حوزه باید با تمامی توانمندی‌ها و جاذبه‌های استان آشنا شوند تا بتوان از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه گردشگری استفاده کرد.

او یادآور شد: افزایش جذب گردشگران داخلی و خارجی از مهم‌ترین اهداف برگزاری دوره‌ها و تورهای آموزشی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری است.

رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: این برنامه‌ها با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در داخل چهارمحال و بختیاری و سایر نقاط کشور برگزار می‌شود.

او گفت: رونق کسب‌وکارهای وابسته به گردشگری، هدف مشترک کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است.

فیاضی چهارمحال و بختیاری را استانی چهارفصل دانست و تأکید کرد: توسعه گردشگری می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان مطرح شود.

او با اشاره به مشکلات حوزه گردشگری در سطح ملی و استانی افزود: تلاش می‌شود این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و از طریق کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان پی‌گیری شود.

فیاضی تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری باید شناسایی و برای رونق کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

