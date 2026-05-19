۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵

کمک به کسب‌وکارهای گردشگری از رسالت‌های اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری است

رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: حمایت از کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه گردشگری از مهم‌ترین رسالت‌های این اتاق به‌شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید سعید فیاضی روز سه‌شنبه ۲۹ اردی‌بهشت‌ماه جاری در بیست‌وپنجمین نشست کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در همین راستا دوره‌های آموزشی، تورها و بازدیدهای میدانی برای فعالان حوزه گردشگری برگزار می‌شود و انتظار می‌رود فعالان این عرصه از این فرصت‌های آموزشی بهره‌مند شوند.
رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: برخورداری از دانش و اطلاعات به‌روز در حوزه گردشگری می‌تواند زمینه رونق کسب‌وکارهای وابسته به این بخش را فراهم کند.
فیاضی به ظرفیت‌های فراوان گردشگری در چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: فعالان این حوزه باید با تمامی توانمندی‌ها و جاذبه‌های استان آشنا شوند تا بتوان از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه گردشگری استفاده کرد.
او یادآور شد: افزایش جذب گردشگران داخلی و خارجی از مهم‌ترین اهداف برگزاری دوره‌ها و تورهای آموزشی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری است.
رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: این برنامه‌ها با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در داخل چهارمحال و بختیاری و سایر نقاط کشور برگزار می‌شود.
او گفت: رونق کسب‌وکارهای وابسته به گردشگری، هدف مشترک کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است.
فیاضی چهارمحال و بختیاری را استانی چهارفصل دانست و تأکید کرد: توسعه گردشگری می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان مطرح شود.
او با اشاره به مشکلات حوزه گردشگری در سطح ملی و استانی افزود: تلاش می‌شود این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و از طریق کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان پی‌گیری شود.
فیاضی تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری باید شناسایی و برای رونق کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

علیرضا غفاری
دبیر محمد آوخ

