به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز دوشنبه ۲۸ اردی‌بهشت‌ماه جاری در نشست با خبرنگاران چهارمحال و بختیاری گفت: فرهنگ و هویت اصالتی برای بهبود وضع بشر است که میراث فرهنگی این اصالت را برای بهبود زندگی مردم برعهده گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: به ثبت رساندن یک اثر به فهرست آثار ملی بیانگر ارزش‌ها است که باید برای حفاظت آن‌ها تلاش کرد.

صادقی تصریح کرد: قوانین میراث‌فرهنگی برای بسیاری از متولیان دست و پاگیر شده و حریم و راه‌ها در معرض تغییر و تخریب قرار گرفته است اما باید برای رضایت‌مندی مردم در برابر بسیاری از قواعد کوتاه آمد.

او یادآور شد: برنامه‌های تدوین شده و مصوبی در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد زیرا اعتبارات این بخش کم است.

صادقی اضافه کرد: امسال جشنواره طبیعت‌گردی، لباس محلی و موسیقی محلی در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

