تشکیل میز ارتباطات مردمی در چابهار

به گزارش خبرنگار میراث آریا، خیرالنساء امیری اظهار کرد: این مراسم جلوه‌ای از همبستگی ملی، پاسداشت ارزش‌های انقلابی و تجدید بیعت با رهبر جوان انقلاب و آرمان‌های قائد امت، امام شهید را به نمایش گذاشت که با استقبال گسترده اقشار مختلف همراه بود و در فضایی آکنده از شور انقلابی و امید و وحدت برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حضور پرشور خود، پیام روشنی از ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه‌ها و جنگ روانی دشمنان مخابره کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار افزود: همزمان با برگزاری این مراسم، میز ارتباطات مردمی مشترک توسط منطقه آزاد و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی برپا شد تا ضمن پاسخگویی به مطالبات مردمی، خدمات و ظرفیت‌های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شهروندان معرفی و تبیین شود.

او ادامه داد: حماسه حضور مردم در صحنه‌های ملی و انقلابی، صرفاً یک اجتماع یا مراسم نیست، بلکه بخشی از میراث ناملموس و هویت فرهنگی ملت ایران به شمار می‌رود؛ میراثی که نسل به نسل منتقل شده و نماد وفاداری مردم به ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی است.

امیری تأکید کرد: میراث‌فرهنگی تنها به آثار تاریخی و بناها محدود نمی‌شود، بلکه آیین‌ها، باورها، همبستگی اجتماعی و حضور مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز نیز از مهم‌ترین جلوه‌های میراث ناملموس ملت‌ها محسوب می‌شود و باید برای ثبت و انتقال آن به نسل آینده تلاش کرد.

او تصریح کرد: آیین «شب حماسه حضور» در حالی برگزار شد که فضای معنوی و انقلابی حاکم بر مراسم، بار دیگر نشان داد ملت ایران در بزنگاه‌های حساس تاریخی، با وحدت و بصیرت، پشتوانه‌ای استوار برای آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری باقی خواهند ماند.

انتهای پیام/