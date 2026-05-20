برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اجزای معماری سنتی در بافق

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی، دوره آموزشی آشنایی با اجزای معماری سنتی در روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در موزه فرهنگ و هنر بافق برگزار شد.

این برنامه آموزشی با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با مفاهیم و مؤلفه‌های معماری سنتی و تقویت شناخت نسبت به میراث فرهنگی و هویت معماری بومی منطقه، با استقبال جمعی از علاقه‌مندان برگزار شد.

در این دوره، نجمه نادری، کارشناس میراث‌فرهنگی، به‌عنوان مدرس حضور داشت و طی سخنانی به تشریح ابعاد مختلف معماری سنتی پرداخت.

نادری در این برنامه بخش‌های مختلفی از جمله مقدمه و کلیات، تزئینات و سایر مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار در معماری سنتی را برای شرکت‌کنندگان توضیح داد.

در این آموزش، تلاش شد تا مخاطبان با نگاه دقیق‌تری به ساختار، معنا و ارزش‌های نهفته در بناهای سنتی منطقه آشنا شوند و اهمیت حفاظت از این میراث ارزشمند را بهتر درک کنند.

مدرس دوره همچنین با اشاره به ویژگی‌های معماری سنتی در پیوند با شرایط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی منطقه، بر نقش این نوع معماری در انتقال دانش بومی و هویت تاریخی تأکید کرد.

از نگاه او، شناخت اجزای معماری سنتی تنها یک موضوع آموزشی نیست، بلکه گامی مؤثر در مسیر پاسداشت فرهنگ و میراث ماندگار گذشتگان به شمار می‌رود.

این دوره آموزشی با حضور ۳۰ نفر از مهندسین، دانشجویان و راهنمایان گردشگری برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن بهره‌مندی از مطالب ارائه‌ شده، فرصت یافتند پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود را نیز با مدرس در میان بگذارند.

برگزاری چنین برنامه‌هایی در هفته میراث‌فرهنگی، زمینه‌ای مناسب برای افزایش آگاهی عمومی، تقویت ارتباط میان نسل جوان و میراث فرهنگی، و ترویج نگاه علمی و تخصصی به معماری سنتی فراهم می‌کند.

انتهای پیام/