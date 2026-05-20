اتحاد نهادهای استانی یزد برای صیانت از اصالت تاریخی بافق

به گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، در نشست مشترک مسئولان میراث فرهنگی استان یزد و امام جمعه بافق که صبح امروز، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت، با هدف بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های میراث فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری منطقه برگزار شد، مسئولان استانی و محلی در خصوص چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی ابنیه تاریخی شهرستان بافق به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست، بر ضرورت تعامل نزدیک میان نهادهای اجرایی و مذهبی برای صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان تأکید شد.

امام‌جمعه بافق نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های غنی فرهنگی و تاریخی این شهرستان، بر نقش میراث فرهنگی در هویت‌بخشی به نسل جوان و رونق اقتصادی منطقه از طریق صنعت توریسم تأکید کرد.

