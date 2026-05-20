به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست تخصصی آشنایی با تکوین و توسعه میدان شاهطهماسب، با هدف بازشناسی لایههای تاریخی و روند شکلگیری کالبدی یکی از میادین شاخص و اثرگذار در بافت شهری یزد پیشبینی شده است.
این برنامه زیر نظر ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد و با حضور کارشناسان و علاقهمندان به حوزه میراثفرهنگی برگزار خواهد شد.
در این مراسم، امید خسرویراد، دانشجوی دکترای مرمت و احیای بنا و بافتهای تاریخی، به عنوان سخنران، به تبیین سیر تحول، ویژگیهای معماری و نقش میدان شاهطهماسب در انتظامبخشی به فضای شهری یزد از بدو شکلگیری تاکنون خواهد پرداخت.
طبق برنامهریزی صورت گرفته، این نشست روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه، ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد میزبان پژوهشگران، دانشجویان و عموم علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ ایرانزمین خواهد بود.
