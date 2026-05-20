بهگزارش خبرنگار میراثآریا، اقامتگاه بومگردی عمارت مادر، امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405، در یک خانه تاریخی با قدمت قاجار و متراژ ۶۰۰ مترمربع، دارای ۵ اتاق و سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیارد ریال، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در بافق افتتاح شد.
این پروژه با هدف گسترش و توسعه گردشگری پایدار، ایجاد فرصتهای جدید شغلی و فراهمسازی تجربه اقامت در فضای بومی و سنتی، راهاندازی و به بهرهبرداری رسید.
حاضران در مراسم، ضمن آشنایی با اهداف و برنامههای مجموعه، از نزدیک با بخشهای مختلف بومگردی و ظرفیتهای آن آشنا شدند.
این پروژه با سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهرهمندی از تسهیلات کمبهره اجرا شده و با هدف توسعه گردشگری، احیای بافتهای تاریخی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه به بهرهبرداری رسید.
