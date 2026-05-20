۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۶

اقامتگاه بوم‌گردی «عمارت مادر» در بافق افتتاح شد

اقامتگاه بوم‌گردی «عمارت مادر» در بافق افتتاح شد

هم‌زمان با هفته میراث‌فرهنگی، آیین افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی «عمارت مادر» با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و جمعی از مسئولان این استان برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اقامتگاه بوم‌گردی عمارت مادر، امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت‌ 1405، در یک خانه تاریخی با قدمت قاجار و متراژ ۶۰۰ مترمربع، دارای ۵ اتاق و سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد ریال، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در بافق افتتاح شد.

این پروژه با هدف گسترش و توسعه گردشگری پایدار، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و فراهم‌سازی تجربه اقامت در فضای بومی و سنتی، راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسید.

حاضران در مراسم، ضمن آشنایی با اهداف و برنامه‌های مجموعه، از نزدیک با بخش‌های مختلف بوم‌گردی و ظرفیت‌های آن آشنا شدند.

این پروژه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌مندی از تسهیلات کم‌بهره اجرا شده و با هدف توسعه گردشگری، احیای بافت‌های تاریخی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه به بهره‌برداری رسید.

اقامتگاه بوم‌گردی «عمارت مادر» در بافق افتتاح شد

انتهای پیام/

کد خبر 1405023002280
نجمه میثاق یزدی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha