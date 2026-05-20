به گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، برنامه «در جستجوی خانقاه‌های یزد»، به همت پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان یزد، با هدف تبیین نقش خانقاه‌ها در ساختار اجتماعی و مذهبی تاریخ یزد پیش‌بینی شده است.

این رویداد علمی مشتمل بر بخش‌های متنوعی از جمله «بازخوانی آموزه‌های مشایخ دادائی بر اساس کتیبه‌های تاریخی» است که طی آن کارشناسان به تحلیل محتوای متون موجود در این بنای ارزشمند خواهند پرداخت. همچنین «خوانش محله شیخداد» به منظور واکاوی هویت شهری و سیر تحول پویایی این منطقه تاریخی در دستور کار قرار دارد.

در بخش جنبی این مراسم و با هدف ترویج فرهنگ صیانت از آثار تاریخی در میان نسل نو، «کارگاه آموزش مرمت آثار ویژه کودکان» نیز برگزار خواهد شد تا مفاهیم اولیه حفاظت از میراث فرهنگی به شیوه‌ای کاربردی به آنان منتقل شود.

این مراسم روز پنج‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت‌ماه، ساعت ۱۷:۰۰ در محل بقعه سلطان شیخداد واقع در محله تاریخی شیخداد یزد برگزار می‌ شود.

