داوطلبان توسعه روستای هدف گردشگری باقرآباد شهرستان بافق تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست ارائه گزارش کارگاه دو روزه داوطلبانه مداخله در برنامه‌ریزی روستای هدف گردشگری باقرآباد که امروز چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت‌ماه با حضور مسئولان استانی و شهرستان بافق و فعالان حاضر در کارگاه برگزار شد، ابعاد مختلف توسعه گردشگری در این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

فاطمه‌السادات موسوی، سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بافق در این جلسه به ارائه گزارشی جامع از روند برگزاری این کارگاه دو روزه پرداخت و مباحث مطرح‌ شده، پیشنهادها و جمع‌بندی‌های نهایی کارگروه‌های تخصصی را تشریح کرد.

این کارگاه آموزشی و عملیاتی با هدف شناسایی و بررسی ظرفیت‌های بالقوه گردشگری در روستای باقرآباد، تقویت روحیه مشارکت داوطلبانه جامعه محلی و ارائه راهکارهای اجرایی و تخصصی برای برنامه‌ریزی اصولی و توسعه پایدار این روستای هدف گردشگری تدوین و اجرا شده است.

در این مراسم، راهکارهای عملیاتی برای بهبود زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی برای میزبانی شایسته از گردشگران مورد تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، راهکارهای عملیاتی برای تقویت زیرساخت‌ها، حفظ بافت سنتی و توسعه مشارکت‌های داوطلبانه مردمی بررسی شد تا مسیر دستیابی به استانداردهای جهانی گردشگری برای این روستا هموار شود.

در پایان این نشست از تمامی شرکت‌کنندگان در این کارگاه دو روزه که به صورت داوطلبانه برای توسعه ظرفیت‌های گردشگری منطقه تلاش کرده بودند، با اهدای لوح سپاس، تقدیر به عمل آمد.

