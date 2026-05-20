به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صبح امروز، ۳۰ اردیبهشت‌ماه، نشست بررسی زیرساخت‌های میراث فرهنگی و گردشگری بافق، با هدف ارزیابی وضعیت موجود و اتخاذ تدابیر عملیاتی جهت توسعه نظام‌مند زیرساخت‌های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان تشکیل شد.

حاضرین در این جلسه به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو پرداخته و بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های متولی جهت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در این بخش تأکید کردند.

در پایان این نشست، راهکارهای قانونی جهت تسریع در روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و تقویت بسترهای حمایتی از فعالان بخش خصوصی در حوزه گردشگری مورد تصویب قرار گرفت.

