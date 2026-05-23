به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رویداد در جستجوی خانقاه‌های یزد روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه، با هدفِ واکاوی معماری خانقاهی، بازخوانی آموزه‌های عرفانی سلسله داداییه و معرفی ظرفیت‌های کالبدی محله شیخداد (به‌ویژه مجموعه به‌هم‌پیوسته بقعه، مسجد، مدرسه و حسینیه) برگزار شد که دارای سه بخش روایتگری هویتی و تسهیل گری، نشست علمی و بازدید میدانی، پیوند نسل نو با میراث نیاکان بود.

در افتتاحیه، مجید علومی سرپرست پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد، بر اهمیت حفظ اصالت محلات و نقش تسهیل گری در پویایی بافت‌های تاریخی تأکید کرد.

سپس بهاره اژدری معمار و تسهیل گر محله، با تلفیق اسناد مکتوب و روایت‌های شفاهی ساکنان، لایه‌های هویتی و اجتماعی این محله را ترسیم کرد.

در بخش دوم این رویداد، میثم صادقی پژوهشگر پایگاه میراث جهانی یزد ضمن تحلیل کتیبه‌های تاریخی، به تشریح آموزه‌های عرفانی مشایخ داداییه پرداخت.

در ادامه، بازدیدکنندگان از سایت باستان‌شناسی نو یافته در دل این مجموعه دیدن کردند و توضیحات فنی آن را از مجید علومی شنیدند.

در بخش جانبی، کارگاهی آموزشی برای کودکان برگزار شد تا از طریق آشنایی با مبانی حفاظت و تمرین عملی مستند نگاری و پاک‌سازی خرده سفال‌ها، پیوندی عاطفی و شناختی با آثار تاریخی برقرار کنند.

این رویداد با اهدای جوایز به کودکان و اجرای موسیقی سنتی زورخانه‌ای برای احیای روحِ جاری در فضاهای تاریخی، به کار خود پایان داد.

