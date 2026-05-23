به گزارش میراثآریا، فرزاد اوجانی، مدیرکل بازاریابی و تجاریسازی معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نشست تبیین راهکارهای دفتر بازاریابی با معاونان استانها، از استراتژی جدید این وزارتخانه برای تحول در زنجیره توزیع محصولات هنری خبر داد.
او در ابتدای این نشست با اشاره به دستور وزیر میراثفرهنگی در خصوص اولویتگذاری برنامهها با توجه به شرایط روز، تأکید کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما در سال ۱۴۰۵، بهبود کانالهای توزیع و گسترش شبکهسازی در حوزه صنایعدستی است. با توجه به پتانسیل بالای پلتفرمهای موجود در کشور، ما در حال ارزیابی دقیق ظرفیتها هستیم تا از توان فناوری برای توسعه این صنعت استفاده کنیم.
اوجانی با اشاره به انتخاب پلتفرم دیجیکالا برای اجرای فاز نخست این طرح، افزود: پس از ارزیابی شاخصهای کلیدی نظیر لجستیک، مدیریت بازگشت کالا و زیرساختهای عملیاتی، تصمیم بر آن شد که این پروژه را به صورت پایلوت با دیجیکالا آغاز کنیم. هدف ما این است که ابتدا شبکه سازی حوزه صنایعدستی را به صورت مجازی توسعه دهیم تا شکافهای موجود در کانالهای توزیع فعلی برطرف شود.
مدیرکل بازاریابی و تجاریسازی معاونت صنایعدستی با شناسایی چالشهای هنرمندان در استانهای دورافتاده، تصریح کرد: بسیاری از هنرمندان در استانهای کمبرخوردار به دلیل فاصله جغرافیایی، محدودیتهای زمانی و ضعف در مهارتهای بازاریابی و معرفی خود، توانایی دسترسی به بازارهای بزرگ را ندارند. در این راستا، با همکاری معاونان صنایعدستی استانها، کارشناسان و شرکتهای واسط، تلاش میکنیم تا این هنرمندان را به شبکه فروش آنلاین متصل کنیم.
او ادامه داد: در این طرح، شرکتهای واسط و اقدام کننده وظیفه دارند دادههای مربوط به محصولات تولیدی هر استان را به صورت مرحلهبندی شده در اختیار پلتفرم قرار دهند. در مقابل، دیجیکالا مسئولیت معرفی، پرزنت و عرضه این محصولات را بر عهده خواهد داشت. این فرآیند به گونهای طراحی شده که هم تولیدکنندگان و هم شرکتهای واسط از این چرخه منتفع شوند.
مدیرکل بازاریابی و تجاریسازی در پایان خاطرنشان کرد: در فاز دوم این طرح، با همکاری استانهای بزرگ و دارای ظرفیت اقتصادی بالا، تلاش خواهیم کرد تا حتی فروشگاههای صنایعدستی حضوری را نیز در این لندینگهای فروش قرار دهیم. هدف نهایی ما ایجاد یک شبکه بزرگ است که از دورترین نقاط کشور، مانند خراسان شمالی و جنوبی، تا سواحل بوشهر، تمامی محصولات هنری را به سراسر کشور معرفی و عرضه کند.
