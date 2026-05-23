به گزارش خبرنگار میراثآریا، اولین خانه خلاق صنایعدستی و گردشگری با مشارکت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، پارک علم و فناوری خراسان جنوبی و پایگاه میراث جهانی باغ و عمارت اکبریه روز جمعه 1 خردادماه 1405 راهاندازی میشود.
سید احمد برآبادی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی در این مراسم گفت: بخش اندرونی باغ جهانی اکبریه به عنوان یک فضای کاربردی با رویکرد توسعه گردشگری و صنایعدستی طی تفاهم نامهای مشترک در اختیار پارک علم و فناوری و تیمهای خلاق بنیان قرار گرفت تا با استقرار این گروهها شاهد رونق هرچه بیشتر فعالیتهای دانش بنیان در این دو حوزه تخصصی در مهمترین اثر تاریخی شهرستان بیرجند باشیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: در فاز اول و در بازه زمانی سه ماهه پس از عملیات تکمیل و تجهیز بنا، حدود ۶ تیم خلاق بنیان در این مجموعه مستقر میشوند و در نظر داریم تا هفته دولت این فاز از پروژه عملیاتی شده و به بهرهبرداری برسد.
سیدعلیرضا ذوالفقاری رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در این مراسم گفت: خراسان جنوبی تاکنون در حوزه خانههای خلاق کمتر فعالیت داشته و با ایجاد این مرکز که در فضای به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع با ۶۰۰ متر مربع زیربنا تجهیز میشود بخش زیادی از نیازمندیهای علمی و فناورانه در مبحث گردشگری و صنایعدستی محقق خواهد شد.
