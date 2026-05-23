به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی بررسی راه‌اندازی رشته «گردشگری» با هدف هم‌افزایی میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی آموزش‌وپرورش شهرستان بیرجند روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در محل دفتر معاونت گردشگری تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل؛ معاون آموزش متوسطه شهرستان بیرجند؛ مدیرعامل مؤسسه تخصصی آموزش گردشگری عمران شریف و جمعی از کارشناسان برگزار شد، راهکارهای اجرایی و زیرساخت‌های آموزشی لازم برای ایجاد و توسعه این رشته در هنرستان‌ها مورد واکاوی قرار گرفت.

محمد عرب، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی، با تأکید بر ضرورت پیوند میان آموزش‌های آکادمیک و نیازهای واقعی صنعت گردشگری اظهار کرد: راه‌اندازی رشته گردشگری با رویکرد برون‌سپاری، فرصتی استثنایی برای بهره‌گیری از توان مؤسسات تخصصی و ظرفیت‌های بومی برای تربیت نیروی انسانی متخصصی است که می‌تواند موتور محرک اشتغال پایدار در این صنعت باشد.

در این نشست همچنین بر شناسایی ظرفیت‌های محلی، به‌روزرسانی محتوای آموزشی و تقویت تعاملات هدفمند میان دستگاه‌های متولی تأکید شد.

