به گزارش خبرنگار میراثآریا، در رزمایش مشترک یگانهای حفاظت دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی که با مشارکت فعال یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ همراه بود، توان عملیاتی نیروها در مواجهه با حوادث احتمالی و شرایط اضطراری مورد ارزیابی قرار گرفت.
سرهنگ حسن برزگر، فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی خراسان جنوبی، در حاشیه این عملیات میدانی با اشاره به ضرورت برگزاری چنین مانورهایی اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این رزمایش، تقویت همافزایی میان یگانهای حفاظتی، ارتقای آمادگی عملیاتی برای واکنش بهموقع در شرایط بحرانی و تحکیم تعاملات بینبخشی با دستگاههای امدادی استان است.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی خراسان جنوبی افزود: همکاری نزدیک یگانهای حفاظت دستگاههای اجرایی، علاوه بر افزایش ضریب امنیت در حوزههای تحت نظارت، موجب هماهنگی بهتر در مقابله با حوادث و کاهش آسیبها خواهد شد.
در این رزمایش، شرکتکنندگان با تمرین سناریوهای فرضی مقابله با حوادث، مهارتهای خود را در مدیریت بحران و عملیاتهای امدادی به نمایش گذاشتند تا آمادگی خود را برای صیانت از عرصهها و اموال عمومی در استان به اثبات برسانند.
