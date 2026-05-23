۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۰

برگزاری رزمایش مشترک یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی در شهرستان خوسف

برگزاری رزمایش مشترک یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی در شهرستان خوسف

رزمایش مشترک یگان‌های حفاظت ادارات کل استان خراسان جنوبی با هدف ارتقای سطح آمادگی، هم‌افزایی و تعامل میان دستگاه‌های امدادی و حفاظتی، به میزبانی یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خوسف برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در رزمایش مشترک یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی که با مشارکت فعال یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ همراه بود، توان عملیاتی نیروها در مواجهه با حوادث احتمالی و شرایط اضطراری مورد ارزیابی قرار گرفت.

سرهنگ حسن برزگر، فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی، در حاشیه این عملیات میدانی با اشاره به ضرورت برگزاری چنین مانورهایی اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این رزمایش، تقویت هم‌افزایی میان یگان‌های حفاظتی، ارتقای آمادگی عملیاتی برای واکنش به‌موقع در شرایط بحرانی و تحکیم تعاملات بین‌بخشی با دستگاه‌های امدادی استان است.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی افزود: همکاری نزدیک یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر افزایش ضریب امنیت در حوزه‌های تحت نظارت، موجب هماهنگی بهتر در مقابله با حوادث و کاهش آسیب‌ها خواهد شد.

در این رزمایش، شرکت‌کنندگان با تمرین سناریوهای فرضی مقابله با حوادث، مهارت‌های خود را در مدیریت بحران و عملیات‌های امدادی به نمایش گذاشتند تا آمادگی خود را برای صیانت از عرصه‌ها و اموال عمومی در استان به اثبات برسانند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405030200062
سمیه محمدی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha