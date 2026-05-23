بازدید استاندار خراسان جنوبی از نمایشگاه نقاشی به یاد شهدای دانش‌آموز میناب

استاندار خراسان جنوبی به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی از نمایشگاه نقاشی که به یاد شهدای دانش‌آموز میناب در باغ و عمات جهانی اکبریه بیرجند راه‌اندازی شده است، بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدرضا هاشمی در حاشیه  بازدید از نمایشگاه نقاشی و نمایش  آثار جوان همیار میراث‌فرهنگی، روز جمعه 1 خردادماه 1405  هنر را زبان اثرگذار انتقال مفاهیم انسانی و ارزشی دانست و بر حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری با محوریت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

نمایشگاه نقاشی و نمایش  آثار جوان همیار میراث‌فرهنگی با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره کودکان و دانش‌آموزان مظلوم شهید و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و معرفی تاریخ و گذشته ایران و استان خراسان جنوبی در محل نگارخانه سرو باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند برپا شده و آثار ارائه‌شده، روایتگر نگاه هنرمندانه نسل نوجوان به مفاهیم انسانیت، صلح و مظلومیت است.

