به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید محمدرضا هاشمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه نقاشی و نمایش آثار جوان همیار میراثفرهنگی، روز جمعه 1 خردادماه 1405 هنر را زبان اثرگذار انتقال مفاهیم انسانی و ارزشی دانست و بر حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری با محوریت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.
نمایشگاه نقاشی و نمایش آثار جوان همیار میراثفرهنگی با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره کودکان و دانشآموزان مظلوم شهید و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و معرفی تاریخ و گذشته ایران و استان خراسان جنوبی در محل نگارخانه سرو باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند برپا شده و آثار ارائهشده، روایتگر نگاه هنرمندانه نسل نوجوان به مفاهیم انسانیت، صلح و مظلومیت است.
انتهای پیام/
نظر شما