جامعه محلی پامنار؛ امتیاز کلیدی یک مقصد گردشگری موفق 

علی‌رضا طبیب، مالک و بهره‌بردار خانه تاریخی و هتل طبیب شوشتر در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با ابراز خوشحالی از احتمال ثبت جهانی روستای گردشگری پامنار (pamenar village) گفت: هر اتفاق مثبتی در حوزه معرفی و رونمایی از ظرفیت‌های گردشگری خوزستان، به رونق صنعت گردشگری کل استان کمک می‌کند و می‌تواند به افزایش اقامت و ماندگاری مسافران در شهرهایی مانند شوشتر که هتل سنتی ما در آن واقع است نیز بینجامد.

این کارآفرین و بهره‌بردار حوزه گردشگری با اشاره به اینکه نگاه صرفاً محلی به گردشگری نتیجه‌بخش نیست، اظهار کرد: هدف ما هیچ‌وقت فقط معرفی هتل طبیب یا حتی شوشتر نبوده است. هر جا خارج از استان صحبت کرده‌ایم، درباره خوزستان به شکل عام و ظرفیت‌های متنوع آن در حوزه طبیعت، تاریخ، گردشگری مذهبی و دفاع مقدس سخن گفته‌ایم؛ چرا که خوزستان استانی چهار فصل با اقلیم‌ها و خاستگاه‌های متفاوت است.

او پامنار را یکی از مقصدهای خاص خوزستان دانست و افزود: روستای گردشگری پامنار (pamenar village) نباید فقط به عنوان یک نقطه مقصد دیده شود، بلکه می‌تواند یک مسیر گردشگری و یکی از گزینه‌های قابل اتکا در پکیج‌های سفر استان باشد. این ظرفیت می‌تواند مسافر را یک شب یا دو شب بیشتر در خوزستان نگه دارد و حتی ممکن است گردشگر به بهانه پامنار وارد استان شود و در ادامه یک شب هم در شوشتر اقامت داشته باشد و این یعنی ثبت جهانی پامنار به دیگر شهرهای خوزستان عایدی می‌رساند.

طبیب با تأکید بر ضرورت تعریف مسیرهای روشن سفر برای مخاطبان، گفت: بسیاری از افرادی که در سال‌های گذشته به خوزستان آمده‌اند، بخشی از فضاها و مسیرها را تجربه کرده‌اند. حالا می‌توان برای همان مخاطبان «خوراک جدید» و برنامه تازه تعریف کرد تا با انگیزه‌ای متفاوت دوباره به استان سفر کنند.

به باور او، این رویکرد در تقویت «مثلث میراث جهانی» و تکمیل سبد مقصدهای گردشگری خوزستان نقش دارد.

مالک هتل طبیب، «جامعه محلی» را یکی از امتیازهای مهم پامنار برشمرد و ادامه داد: زنان و مردان به عنوان جامعه‌ محلی روستای گردشگری پامنار Village) women and Youngers) مفهوم گردشگری را متوجه شده‌اند و به این واسطه سال‌ها ورود گردشگر، این موضوع را پذیرفته‌اند و از آن نیز عواید داشته‌اند. تجربه نشان داده نحوه برخورد جامعه محلی برای بسیاری از گردشگران اهمیت دارد و می‌تواند در کیفیت تجربه سفر اثر مستقیم بگذارد.

او همچنین به مجموعه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و زیستی پامنار اشاره کرد و گفت: از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به صنایع دستی به‌ویژه کپوبافی که به شکل خاصی در آنجا انجام می‌شود و ثبت ملی و جهانی شده، گونه‌های شاخص مانند جغد ماهی خوار، کل و بز، امکان توسعه تورهای محیط‌زیستی و پرنده‌نگری، و همچنین مناظر چشم‌نواز کوه قلعه شاداب به‌خصوص در فصل بارندگی اشاره کرد.

طبیب با تأکید بر اینکه هم‌افزایی مقصدهای گردشگری به نفع کل استان است، خاطرنشان کرد: پامنار با کنار هم قرار دادن این ویژگی‌ها می‌تواند به یک «پکیج کامل» تبدیل شود؛ ظرفیتی که هم به حفظ میراث‌فرهنگی و طبیعی کمک می‌کند و هم می‌تواند محرکی برای افزایش ورود گردشگران و رونق اقتصادی خوزستان باشد.

انتهای پیام/