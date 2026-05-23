نشست مردمی «در جستجوی روح شوشتر» برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، به مناسبت گرامیداشت هفته میراث فرهنگی، پایگاه میراث جهانی شوشتر با همکاری هتل سنتی طبیب، نشست مردمی «در جستجوی روح شوشتر» را با محوریت «نقش هتلهای سنتی و کافهها در احیای روایاتِ نانوشتهی کهنشهر شوشتر» برگزار کرد.
این نشست شنبه ۲ خرداد ساعت ۱۰:۴۵ در محله افضل، هتل سنتی طبیب برگزار شد.
در این برنامه عاطفه رشنویی رئیس پایگاه جهانی سازههای آبی تاریخی شوشتر، امیر فرهادپور رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شوشتر، جمعی از هتلداران، اقامتگاهداران، مجموعهداران، راهنمایان گردشگری، کافهداران و فعالان حوزه میراثفرهنگی حضور داشتند.
عاطفه رشنویی در ابتدای نشست با تأکید بر اینکه «شوشتر میراث زنده است» اظهار کرد: ادبیات، سنت، موسیقی و گویش شوشتر زنده و با زندگی مردم درهمتنیده است و باید در کنار توجه به بخشهای ملموس، به اندیشه و روح شوشتر نیز عمیقتر پرداخته شود و گفتوگوهای بیشتری شکل بگیرد.
او با اشاره به پیوند تاریخی مردم با رودخانه گفت: نباید روح شوشتر آزرده شود و در عین حال باید پذیرفت که در معرفی گردشگری آبی با محوریت سازههای آبی تاریخی شوشتر ضعفهایی داشتهایم.
رشنویی تأکید کرد: در نبود موزه شهری، فعالان گردشگری باید راوی شهر باشند تا گردشگر، شوشتر را صرفاً با گرفتن یک عکس ترک نکند. او همچنین بر ضرورت روایتِ شغلهای بومی و بهرهگیری از ظرفیت گردشگریِ ادبی، مذهبی و مفاخر تأکید کرد.
گفتنی است در ادامه این نشست، سایر شرکتکنندگان شامل هتلداران، راهنمایان گردشگری و فعالان میراثفرهنگی نیز به بیان دیدگاهها، چالشها و ارائه پیشنهادات خود پرداختند.
حاضران در این بخش از نشست، ضمن استقبال از برگزاری چنین رویدادهایی، بر لزوم همافزایی بیشتر میان بخش خصوصی و مدیریت شهری برای معرفی هویت اصیل شوشتر تأکید کردند. فعالان این حوزه با اشاره به جایگاه هتلهای سنتی و کافهها به عنوان «خانههای دوم گردشگران»، تصریح کردند که این مکانها بهترین فضا برای انتقال روایات نانوشته و داستانهای کهن شوشتر به مسافران هستند.
همچنین در این تبادل نظر، به ضرورت حمایتهای زیرساختی از اقامتگاههای بومی، بهرهگیری از ظرفیت راهنمایان محلی برای روایتگری دقیقتر، و تبدیل شوشتر به مقصدی که گردشگر در آن «تجربهای عمیق» کسب کند، تأکید شد.
شرکتکنندگان در پایان توافق کردند که این گفتوگوهای تخصصی و مردمی با هدف حفظ و صیانت از آثار تاریخی و تقویت روایتهای زنده شهر، استمرار یابد.
انتهای پیام/
نظر شما