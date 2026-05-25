نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در بیرجند / روایتی از آسیب به میراث جهانی در پی حملات ددمنشانه

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در انمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» که همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر و در آخرین روز از هفته میراث‌فرهنگی گشایش یافت، ۳۰ اثر منتخب از بناهای تاریخی کشور که در جریان حملات رژیم‌های آمریکا و اسرائیل آسیب دیده‌اند، در معرض دید عموم قرار گرفته است.

سید احمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در حاشیه این مراسم با اشاره به ثبت جهانی و ملی این آثار، اظهار داشت: با وجود ارسال فهرست بناهای تاریخی ایران به یونسکو، متأسفانه در جنگ رمضان حدود ۱۴۰ اثر ثبت ملی و ۴ اثر ثبت جهانی مورد هجمه قرار گرفتند که این نمایشگاه، سندی گویا از این اقدامات غیرفرهنگی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تصریح کرد: تصاویری از بناهای ارزشمندی همچون مجموعه جهانی کاخ گلستان، عمارت آصف وزیر سنندج، مجموعه تاریخی سعدآباد، خانه وثوق تهران و مدرسه شجره طیبه میناب در این مجموعه گردآوری شده است تا ابعاد این خسارات برای افکار عمومی تبیین شود.

در ادامه این مراسم، علی ناصری، فرماندار بیرجند نیز با تأکید بر اینکه این نمایشگاه تنها بخشی از جنایات در حوزه‌های زیرساختی و تاریخی را به تصویر کشیده است، گفت: هجمه به آثار تاریخی نشان‌دهنده تضاد بنیادین دشمنان با مظاهر تمدن و پیشرفت ملت ایران است.

فرماندار بیرجند با اشاره به تأثیرگذارترین تصویر این نمایشگاه یعنی مدرسه میناب، افزود: انتظار می‌رود سازمان‌های مدعی حقوق بشر و افکار عمومی بین‌المللی با مشاهده این اسناد، نسبت به این اقدامات واکنش نشان داده و مانع از تکرار چنین فجایعی علیه میراث تمدنی بشریت شوند.

ناصری در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه این حملات خساراتی را به بدنه آثار تاریخی وارد کرده است، اما ملت ایران با صلابت به مسیر پیشرفت خود ادامه خواهد داد.

نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» از 3 تا 7 خردادماه در محل نگارخانه سرو باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند، در دو نوبت صبح (۸ تا ۱۲) و عصر (۱۶ تا ۱۹) پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

انتهای پیام/