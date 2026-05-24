به گزارش میراث‌آریا، سید احمد برآبادی، در دیدار با خیر میراث‌فرهنگی و حامی مرمت قلعه تاریخی برکوه روز یکشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵، با اشاره به روند مطلوب بازسازی و مرمت قلعه برکوه اظهار کرد: بازسازی این بنای تاریخی در روستای برکوه بسیار ثمربخش بوده و می‌تواند به الگویی موفق در حوزه مشارکت‌های مردمی برای احیای آثار تاریخی تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی افزود: امروز یکی از نیازهای جدی ما این است که پس از مرمت بناهای تاریخی، برای آن‌ها کاربری مناسب، زنده و پایدار تعریف کنیم تا این آثار دوباره به حال خود رها نشوند.

او با بیان اینکه قلعه برکوه ظرفیت تبدیل شدن به یک مقصد مهم فرهنگی و گردشگری را دارد، افزود: این قلعه باید با یک طرح قوی و کارشناسی، به موزه‌ای پویا و اثرگذار تبدیل شود؛ موزه‌ای که نه‌تنها روایتگر تاریخ و هویت برکوه باشد، بلکه مردم بومی، پژوهشگران و گردشگران را نیز با گذشته زنده این دیار پیوند دهد.

برآبادی با اشاره به جایگاه ویژه این روستا در گردشگری استان، گفت: روستای برکوه یک قطب کامل گردشگری است. این روستا میزبان مراسم مشعل‌گردانی است که به عنوان میراث ملی ثبت شده و اکنون با افزوده شدن موزه به مجموعه ظرفیت‌های آن، جذابیت فرهنگی و گردشگری‌اش چند برابر خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی همچنین وجود آثار تاریخی متعدد در اطراف قلعه را از دیگر مزیت‌های مهم این منطقه دانست و تصریح کرد: در کنار قلعه برکوه، بناها و عناصر ارزشمند تاریخی دیگری مانند آب‌انبار قدیمی، برج‌ نگهبانی و آسیاب‌ آبی قرار دارند که هر کدام بخشی از هویت و حافظه تاریخی این منطقه را شکل می‌دهند. اگر این مجموعه به‌صورت یکپارچه دیده شود، می‌تواند به یک مقصد شاخص گردشگری در سطح استان و حتی کشور تبدیل شود.

در ادامه این نشست، جلالی‌زاده، خیر میراث‌فرهنگی و بانی مرمت قلعه، با اشاره به انگیزه شخصی خود برای ورود به این پروژه گفت: علاقه به تاریخ و به‌ویژه به میراث نیاکانم باعث شد مرمت قلعه روستای پدری‌ام را آغاز کنم. این کار برای من صرفاً یک اقدام عمرانی نبود، بلکه تلاشی برای زنده کردن بخشی از هویت خانوادگی، محلی و تاریخی ماست.

او با قدردانی از همراهی و نظارت کارشناسان میراث‌فرهنگی استان افزود: آنچه امروز در قلعه برکوه انجام می‌شود، یک کار فردی نیست؛ بلکه نتیجه یک کار گروهی و هم‌افزایی میان میراث‌فرهنگی، کارشناسان و همراهی مجموعه‌ای از دلسوزان این حوزه است. مرمت بنا نیز طبق نظر کارشناسان و با هدف حفظ اصالت اثر در حال انجام است و ما تا پایان مسیر، برای زنده نگه داشتن این تاریخ ارزشمند در کنار میراث‌فرهنگی خواهیم بود.

این خیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر ضرورت تعیین کاربری برای بناهای تاریخی اظهار کرد: بناهای تاریخی باید پس از مرمت، کاربری مناسب و ماندگار پیدا کنند. اگر برای یک اثر تاریخی کاربری تعریف نشود، خطر رها شدن دوباره آن وجود دارد و ممکن است دوباره به سرنوشت گذشته خود دچار شود. قلعه برکوه باید به جایی تبدیل شود که زندگی و روایت تاریخ در آن جریان داشته باشد.

جلالی‌زاده گفت: با وجود سفرهای متعدد به نقاط مختلف و بازدید از تمدن‌ها و بناهای تاریخی در کشورهای گوناگون، باید اذعان کنم که هیچ کجا نتوانسته‌ام عظمت، تنوع و غنای آثار تاریخی ایران را مشاهده کنم. تاریخ کهن ایران، معماری بی‌بدیل، قدمت تمدن و گستردگی جغرافیایی، مجموعه‌ای را خلق کرده که در نوع خود یگانه و بی‌نظیر است. هر گوشه از این سرزمین، داستانی از تاریخ، هنر و تمدن را در خود نهفته دارد که نظیر آن را در کمتر جایی در جهان می‌توان یافت.

او همچنین هدف خود از این اقدام را فراتر از دیده شدن شخصی دانست و گفت: من به دنبال دیده شدن نیستم. هدف اصلی این است که در مسیر اهداف میراث‌فرهنگی حرکت کنیم و احیای آثار تاریخی به یک فرهنگ و یک انگیزه جمعی تبدیل شود. اگر این مسیر موفق باشد، می‌تواند برای دیگر خیرین و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی نیز تشویقی باشد تا در حفظ هویت تاریخی مناطق خود مشارکت کنند.

