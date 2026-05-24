برگزاری کارگروه گردشگری شهرستان فردوس با حضور فرماندار

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی استیری فرماندار فردوس روز یک‌شنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵ در کارگروه گردشگری شهرستان فردوس، بر تعیین تکلیف پروژه قنات‌نوردی قنات بلده تأکید کرد.

فرماندار فردوس گفت: با همکاری شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معابر شهر تاریخی تون ظرف مدت ۲۰ روز بازگشایی شود.

در این نشست مسائل و مشکلات شهر تاریخی تون و روند اجرای پروژه گردشگری قنات بلده مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای تسریع در اجرای طرح‌ها و توسعه ظرفیت‌های گردشگری منطقه مطرح شد.

