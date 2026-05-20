«دشمن خدا» به صحنه بازگشت/ پنجمین دور اجراها از ۶ خرداد در عمارت هما

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی نمایش، «دشمن خدا» به نویسندگی عمادالدین رجبلو و کارگردانی مشترک مجید عراقی و عمادالدین رجبلو و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی پنجمین دور اجراهای خود را قرار است از ۶ خرداد در عمارت هما آغاز کند.

این نمایش که از شهریور تا بهمن ماه سال گذشته صحنه تئاتر هامون را در اختیار داشت، به فروش بیش از ۴ میلیارد تومان دست پیدا کرد و بیش از ۱۳ هزار نفر به تماشای آن نشسته‌اند.

در خلاصه داستان این نمایش آماده است: «دشمن خدا» روایت دو جدال در دبستان و پادگان برای کشف یک حقیقت؛ چه کسی دروغ می‌گوید؟

علی ‌غریب، مجید ‌عراقی، همایون ‌ظفرپور، سیده ‌اسوه ‌صادقی، علی‌رضا ‌دست‌افکن، مهرسا فلاحیان و دلسا ‌محمدی گروه بازیگران «دشمن خدا» را تشکیل می‌دهند.

این اثر نمایشی در چهار سال متوالی حضور خود روی صحنه، در جشنواره‌های متعددی نیز جوایز مهمی را دریافت کرده است که در آخرین حضور خود در سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در بخش‌های استعداد ویژه، نمایشنامه‌نویسی حوزه نوجوان، کارگردانی حوزه نوجوان و نمایش برتر بخش نوجوان موفق به دریافت جایزه شد.

همچنین «دشمن خدا» در پاییز ۱۴۰۲ بر اساس نظرات کاربران، به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین آثار نمایشی سایت تیوال شناخته شد.

«دشمن خدا» از ۶ خرداد ماه هر شب ساعت ۲۱ در سالن ۱ عمارت هما میزبان تماشاگران است و تهیه بلیت سه روز نخست این اثر نمایشی در سایت تیوال در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

عوامل این نمایش عبارتند از مجری طرح: سعید ‌سیادت، مدیر تولید: محمدحسن ‌درباغی ‌فرد، دستیار برنامه ریز: ملیکا ‌ملک ‌محمدی، طراح نور: عمادالدین ‌رجبلو، طراح لباس: مجید ‌عراقی، طراح صحنه: سمیرا ‌سرچاهی، طراح گرافیک: محمد ‌موحدنیا، طراح گریم: الهام سادات موسوی، موسیقی: آنتونیو سانچز، مجری گریم: محمدمبین ‌محمدی، ساخت تیزر: آرین ‌دباغی، امین ‌حسینی، مدیر تبلیغات: حسن ‌خودنگاه، روابط عمومی: فاطمه ‌شوقی، طراح تیزر: مجید ‌عراقی، ساخت موشن: پورنیک ‌کاوش، شهریار ‌مکاری، امین ‌حسینی، دستیار کارگردان: المیرا رادفر، محمد مبین محمدی، محمد ‌حسین ‌میردار.

