۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۹

تزریق میلیاردها تومان تسهیلات برای احیای بخش گردشگری آذربایجان غربی/ جذب ۸۵ درصدی اعتبار تسهیلات

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان غربی گفت: این اداره‌کل با هدف ارتقای سطح زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد ثبات در بازار کار، از منابع تبصره ۱۵ اقدام به پرداخت بیش از ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات کرده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، از اقدامات گسترده این اداره‌کل در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت اشتغال‌زایی در سطح استان خبر داد و با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در بخش گردشگری اظهار کرد: این مجموعه با حمایت از فعالان گردشگری گام‌های عملیاتی مهمی برای بهبود وضعیت اقتصادی فعالان این حوزه برداشته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: این اداره‌کل با هدف ارتقای سطح زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد ثبات در بازار کار، از منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اقدام به پرداخت بیش از ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود پایین و دوره‌های بازپرداخت طولانی‌مدت کرده که این تسهیلات علاوه بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، منجر به حفظ و ایجاد اشتغال در شرایط حساس اقتصادی کنونی شده است.

او با ارائه جزئیات آماری از این حمایت‌ها تصریح کرد: در این راستا به ۲۷ دفتر خدمات مسافرتی و راهنمای گردشگری که در بازه زمانی جنگ رمضان دچار آسیب شده بودند، مبلغی بالغ بر ده میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافت.

صفری خاطرنشان کرد: همچنین هشت اقامتگاه بوم‌گردی و سنتی به میزان ۲۳ میلیارد تومان، پنج غذاخوری و سفره‌خانه سنتی به میزان ۱۴ میلیارد تومان و هشت واحد از تاسیسات اقامتی، پذیرایی و تفریحی نیز مجموعاً ۲۳ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه این اقدامات در راستای مدیریت هوشمندانه منابع و جذب حداکثری اعتبارات صورت گرفته است و گفت: ۸۵ درصد از اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۵ جذب شده است که این روند با هدف توسعه پایدار گردشگری و تقویت توان اقتصادی گردشگران و صاحبان کسب‌وکار در آذربایجان غربی با جدیت ادامه خواهد یافت.

کد خبر 1405031000809
سمیرا محمدی
دبیر محمد آوخ

