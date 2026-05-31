تزریق میلیاردها تومان تسهیلات برای احیای بخش گردشگری آذربایجان غربی/ جذب ۸۵ درصدی اعتبار تسهیلات

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، از اقدامات گسترده این ادارهکل در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری و تقویت اشتغالزایی در سطح استان خبر داد و با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در بخش گردشگری اظهار کرد: این مجموعه با حمایت از فعالان گردشگری گامهای عملیاتی مهمی برای بهبود وضعیت اقتصادی فعالان این حوزه برداشته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: این ادارهکل با هدف ارتقای سطح زیرساختهای گردشگری و ایجاد ثبات در بازار کار، از منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اقدام به پرداخت بیش از ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود پایین و دورههای بازپرداخت طولانیمدت کرده که این تسهیلات علاوه بر حمایت از کسبوکارهای کوچک، منجر به حفظ و ایجاد اشتغال در شرایط حساس اقتصادی کنونی شده است.
او با ارائه جزئیات آماری از این حمایتها تصریح کرد: در این راستا به ۲۷ دفتر خدمات مسافرتی و راهنمای گردشگری که در بازه زمانی جنگ رمضان دچار آسیب شده بودند، مبلغی بالغ بر ده میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافت.
صفری خاطرنشان کرد: همچنین هشت اقامتگاه بومگردی و سنتی به میزان ۲۳ میلیارد تومان، پنج غذاخوری و سفرهخانه سنتی به میزان ۱۴ میلیارد تومان و هشت واحد از تاسیسات اقامتی، پذیرایی و تفریحی نیز مجموعاً ۲۳ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با بیان اینکه این اقدامات در راستای مدیریت هوشمندانه منابع و جذب حداکثری اعتبارات صورت گرفته است و گفت: ۸۵ درصد از اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۵ جذب شده است که این روند با هدف توسعه پایدار گردشگری و تقویت توان اقتصادی گردشگران و صاحبان کسبوکار در آذربایجان غربی با جدیت ادامه خواهد یافت.
