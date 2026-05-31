بهگزارش خبرنگار میراث آریا، جلسه هماندیشی برای افزایش تعداد پروازهای فرودگاه ارومیه، ۱۰ خردادماه با حضور عظیم طهماسبی، مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی، رضا حیدری، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و اعضای انجمن حرفهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری آذربایجان غربی برگزار شد.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی در این جلسه یکی از راههای توسعه فرودگاهها افزایش تعداد مسافر هست که جذب مسافر از طریق دفاتر خدمات مسافرتی انجام میشود گفت: دفاتر خدمات مسافرتی بهعنوان بازوهای اجرایی صنعت گردشگری، نقشی حیاتی در پایداری و افزایش ضریب اشغال پروازها ایفا میکنند؛ چرا که این دفاتر با بستهبندی تورهای ترکیبی و هدفمند، تقاضای سفر را مدیریت و هدایت کرده و با بازاریابی فعال برای مقاصد مختلف، توجیه اقتصادی برقراری پروازهای جدید را برای ایرلاینها فراهم میآورند.
عظیم طهماسبی اضافه کرد: در واقع، تعامل و همکاری نزدیک بین دفاتر خدمات مسافرتی و فرودگاهها باعث میشود که پروازها از حالت تکسفرهای موردی خارج شده و به جریانهای پایدار گردشگری تبدیل شوند که این همافزایی، کلید اصلی رونق مسیرهای هوایی و توزیع متوازن گردشگران در سراسر استان است.
او با بیان اینکه جنگ خسارت زیادی به صنعت هوایی کشور وارد کرده است، ادامه داد: با گذشت زمان و بازگشت سایر فرودگاههای کشور به مدار خدماتدهی بهتدریج مشکلات حل خواهد شد اما توسعه فرودگاهها نیاز به سرمایهگذاری و جذب مسافر دارد.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی تصریح کرد: این ادارهکل از سرمایهگذاری در این حوزه حمایتهای لازم را انجام خواهد داد به شرطی سرمایهگذار با اجرای طرحهای ابتکاری بتواند سود خود را در هر شرایطی بتواند تضمین بکند از جمله آنکه در کنار احداث هتل در محوطه فرودگاه یک هتل نیز در بیرون از فرودگاه احداث بکند تا در صورت بروز مشکل در پروازها بتواند سود خود را از این طریق نیز جبران کند.
او با بیان اینکه با همکاری استانداری، اتاق بازرگانی و سایرین در تلاش هستیم تا تعداد پروازهای فرودگاه ارومیه به شهرهای بزرگ ایران و کشورهای همسایه ایجاد یا افزایش یابد، خاطرنشان کرد: با تعدادی از شرکتهای مسافربری برای افزایش تعداد پروازهای داخلی و خارجی وارد مذاکره خواهیم شد تا بتوان از ظرفیت فرودگاهی استان به نحو احسن استفاده کرد.
طهماسبی با ابراز امیدواری برای عادی شدن روند انجام پروازها از اوایل تابستان گفت: در حال حاضر در فرودگاه ارومیه ظرفیت پرواز برای شهرهای عسلویه، کیش، شیراز و شهرهای کشورهای خارجی مانند استانبول و مسقط نیز وجود دارد و در صورت بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتی برای افزایش تعداد مسافر، آمادگی داریم به سایر شهرهای داخلی و خارجی نیز این پروازها را برقرار کنیم.
تقویت زیرساختهای فرودگاهی؛ یکی از مهمترین پیشنیازهای توسعه گردشگری
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی نیز در این جلسه اظهار کرد: افزایش تعداد پروازها و تقویت زیرساختهای فرودگاهی، یکی از مهمترین پیشنیازهای توسعه گردشگری در آذربایجان غربی است، وقتی دسترسی هوایی به استان تسهیل شود، امکان حضور گردشگران داخلی و خارجی بیشتر میشود و این موضوع بهطور مستقیم بر رونق هتلها، مراکز اقامتی، رستورانها و سایر بخشهای خدماتی اثر میگذارد.
رضا حیدری افزود: از سوی دیگر، توسعه فرودگاهها میتواند جایگاه استان را در نقشه گردشگری کشور و حتی منطقه ارتقا دهد و آذربایجان غربی را به مقصدی قابلدسترستر و جذابتر برای مسافران تبدیل کند.
او ادامه داد: هرچه مسیرهای پروازی بیشتر و خدمات فرودگاهی استانداردتر باشد، سرمایهگذاری در حوزه گردشگری نیز افزایش پیدا میکند و این امر به ایجاد اشتغال پایدار و معرفی بهتر ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و درمانی استان کمک خواهد کرد. بنابراین، توجه به فرودگاهها و گسترش خطوط هوایی، نقشی کلیدی در شکوفایی صنعت گردشگری آذربایجان غربی دارد.
در این جلسه نماینده انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری آذربایجان غربی با اشاره به مطالبات خود گفت: دفاتر خدمات مسافرتی انتظار دارند ادارهکل فرودگاهها با رویکردی حمایتی و تسهیلگر، زمینه همکاری مؤثرتر میان فرودگاه و بخش خصوصی گردشگری را فراهم کند که از جمله مهمترین مطالبات این دفاتر میتوان به
افزایش و تنوع مسیرهای پروازی، بهبود ساعتبندی پروازها، ارائه خدمات مناسبتر به مسافران و تسریع در هماهنگیهای اجرایی اشاره کرد.
رحیمی تصریح کرد: همچنین دفاتر خدمات مسافرتی خواستار آن هستند که در برنامهریزیهای مرتبط با توسعه پروازها، از ظرفیت و نظرات آنها بهعنوان حلقه ارتباطی مستقیم با بازار سفر استفاده شود تا بتوان با بازاریابی هدفمند و ایجاد تقاضای پایدار، به رونق بیشتر فرودگاهها و صنعت گردشگری استان کمک کرد.
در پایان این مراسم کتاب جامع گردشگری آذربایجان غربی نگارخانه تاریخ و طبیعت تقدیم مدیرکل فرودگاههای استان شد.
