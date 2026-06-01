به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد.

وزیر میراث‌فرهنگی در ابتدای این نشست با اشاره به ارتباط نزدیک مأموریت‌های وزارتخانه با حوزه صنعت و اقتصاد، اظهار کرد: گردشگری و صنایع‌دستی دو حوزه مهم و مولد اقتصادی هستند که ارتباطی عمیق با بخش صنعت دارند و می‌توانند نقش مؤثری در اشتغال‌زایی، رونق تولید و توسعه متوازن کشور ایفا کنند.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی تحولات اخیر کشور، گفت: در کنار دشواری‌ها و هزینه‌هایی که کشور متحمل شد، شاهد شکل‌گیری ظرفیت‌ها و فرصت‌های مهمی در حوزه سرمایه اجتماعی، همبستگی ملی و ارتقای احساس تعلق به ایران بودیم که باید مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مقطع، تقویت انسجام ملی و افزایش همدلی میان اقشار مختلف جامعه بود؛ سرمایه ارزشمندی که می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور در سال‌های آینده باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به نقش مردم در عبور کشور از شرایط حساس، تصریح کرد: حضور و همراهی مردم، تقویت اعتماد عمومی و احساس مسئولیت اجتماعی، ظرفیت مهمی را برای کشور ایجاد کرده است که باید از آن در مسیر پیشرفت، توسعه و ارتقای کیفیت زندگی بهره گرفت.

وی با بیان اینکه هویت ملی، انسجام اجتماعی و امید به آینده از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور به شمار می‌روند، خاطرنشان کرد: حفظ و تقویت این سرمایه‌ها نیازمند توجه مستمر به مطالبات مردم، ارتقای رفاه عمومی و توسعه فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی است.

صالحی‌امیری در ادامه با اشاره به خسارت‌های واردشده به برخی مجموعه‌های تاریخی کشور، گفت: برآوردهای اولیه انجام شده و گزارش‌های لازم برای تأمین منابع و اجرای برنامه‌های بازسازی و مرمت به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه شده است.

وی یکی از اولویت‌های مهم وزارت میراث‌فرهنگی را توسعه روستاها از مسیر گردشگری و صنایع‌دستی دانست و افزود: احیای ظرفیت‌های بومی و محلی، ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از مهاجرت و تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به عملکرد حوزه گردشگری در ایام نوروز، اظهار کرد: امسال شاهد کاهش قابل توجه شکایات در سفرهای نوروزی بودیم که این موضوع نشان‌دهنده ارتقای سطح خدمات و همکاری مؤثر دستگاه‌های مختلف در خدمت‌رسانی به مردم است.

وی با تاکید بر اهمیت تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت امید، افزایش مشارکت اجتماعی و معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های بزرگ کشور به افکار عمومی هستیم.

صالحی‌امیری توسعه صنعتی، ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی مردم را از مهم‌ترین اولویت‌های کشور برشمرد و تصریح کرد: موفقیت در این حوزه‌ها مستلزم هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های ملی است.

وی همچنین از برنامه وزارت میراث‌فرهنگی برای راه‌اندازی موزه میناب در مجموعه سعدآباد خبر داد و گفت: این مجموعه با رویکرد فرهنگی، هنری و تاریخی، ظلم بزرگ آمریکا به کودکان میناب را برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی روایت خواهد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری کشور افزود: جنوب ایران به یکی از کانون‌های مهم و نوظهور گردشگری تبدیل شده است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای معرفی هرچه بهتر این ظرفیت‌ها در بازارهای داخلی و بین‌المللی در دستور کار قرار دارد.

وی بازاریابی، توسعه بازارهای صادراتی و حمایت از فعالان صنایع‌دستی را از مهم‌ترین اولویت‌های وزارتخانه عنوان کرد و گفت: در راستای حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی، برخی موانع دریافت تسهیلات حمایتی کاهش یافته تا دسترسی فعالان این حوزه به منابع مالی تسهیل شود.

صالحی‌امیری در پایان با قدردانی از همکاری و حمایت مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌افزایی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای مسئول، زمینه‌ساز تحقق اهداف توسعه‌ای کشور و ارتقای جایگاه ایران در عرصه‌های مختلف خواهد بود.

