تدوین برنامه جامع حفاظتی برای صیانت از دومین سرو کهنسال ایران در کازرون

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجتاله عطایی قراچه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از بازدید میدانی سرپرست اداره حقوقی و املاک ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس و هیئت کارشناسی همراه از روستای هدف گردشگری کلانی خبر داد و گفت: این بازدید با هدف بررسی وضعیت حفاظتی و شناسایی چالشهای پیشروی سرو کهنسال این روستا، به عنوان دومین سرو قدیمی کشور انجام شد.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون با تأکید بر جایگاه میراث طبیعی در حفظ هویت ملی افزود: سرو کهنسال کلانی یکی از ارزشمندترین سرمایههای طبیعی شهرستان کازرون و استان فارس به شمار میرود و به دلیل قدمت و اهمیت تاریخی و زیستمحیطی خود، جایگاهی ویژه در میان آثار طبیعی کشور دارد.
عطایی قراچه بیان کرد: در جریان این بازدید، اسدی سرپرست اداره حقوقی و املاک ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس به همراه کارشناسان حقوقی و املاک، وضعیت عرصه و حریم حفاظتی این اثر طبیعی را بهطور دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. همچنین سلامت درخت و تهدیدهای احتمالی پیرامون آن در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.
او ادامه داد: این نشست با حضور فعالان انجمنهای مردمی و حامیان میراثفرهنگی برگزار شد و زمینهای مناسب برای تبادل نظر و ارائه راهکارهای کارشناسی در راستای رفع چالشهای موجود فراهم آورد.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون با اشاره به ثبت ملی این درخت در فهرست آثار ملی ایران در سال ۱۳۹۶ با شماره ثبت ۴۱۸ تصریح کرد: حفاظت از سرو کهنسال کلانی صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و همگانی است. بر همین اساس، برنامهریزی برای بهبود وضعیت آبیاری، کنترل و دفع آفات، ساماندهی حریم حفاظتی و بهرهگیری از دانش و فناوریهای روز در حوزه حفاظت از این اثر طبیعی در دستور کار قرار گرفته است.
عطایی قراچه در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گردشگری روستای کلانی اظهار کرد: طبیعتگردی و گردشگری مبتنی بر میراث طبیعی، از مهمترین مؤلفههای توسعه پایدار در روستاهای هدف گردشگری هستند. اعتقاد داریم حفاظت اصولی از سرو کهنسال کلانی و ایجاد زیرساختهای مناسب در پیرامون آن، علاوه بر صیانت از این میراث ارزشمند، میتواند به رونق گردشگری و شکوفایی اقتصاد محلی نیز کمک کند.
او تأکید کرد: این اداره از تمامی طرحهای پژوهشی، مطالعاتی و حفاظتی که در راستای ماندگاری و انتقال این میراث طبیعی ارزشمند به نسلهای آینده تدوین و اجرا شود، حمایت خواهد کرد.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون در پایان نقش جوامع محلی و تشکلهای مردمنهاد را در حفاظت از میراث طبیعی بسیار مهم دانست و گفت: مشارکت مردم، مهمترین رکن موفقیت در حفاظت از آثار طبیعی است. بازدید انجامشده، نقطه آغاز اجرای یک برنامه عملیاتی منسجم برای رفع دغدغههای دوستداران میراثفرهنگی و تضمین سلامت و پایداری سرو کهنسال کلانی در سالهای آینده خواهد بود.
